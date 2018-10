Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul este organizat de Agentia Judeteana de Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati si incepe la ora 9,00. Bursa locurilor de munca din Galati este gazduita de Universitatea Dunarea de Jos, iar cea de la Tecuci de sediul ALOFM (str. Mihail Kogalniceanu nr. 60).

- La sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud din Bistrita se va desfasura, vineri 19 octombrie 2018, incepand cu ora 10,00, “Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi”. Potrivit unui comunicat al AJOFM BN, pana la aceasta data un numar de 29 agenti economici au confirmat…

- Peste 300 de locuri de munca, din care 17 pentru persoanele cu studii superioare, sunt oferite de agentii economici din judet la bursa locurilor de munca pentru absolventi, care se va desfasura pe 19 octombrie in Focsani si Adjud, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)…

- Tinerii care au terminat studiile in acest an au ocazia sa ia contact cu oferta de pe piața muncii din județ saptamana viitoare, cand Agentia Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza bursa locurilor de munca pentru absolvenți. Pe de alta parte, este un bun prilej pentru angajatori sa-și…

- Agentii economici care vor sa angajeze isi pot recruta personal la Bursa locurilor de munca pentru absolventi, organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov. Bursa va avea loc in data de 19 octombrie 2018, de la ora 9.00, la Casa Armatei. Pentru absolventi,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita - Nasaud, 760 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: - pentru persoanele cu studii superioare (de lunga si scurta durata) - 43 locuri…

- BUN ASA…Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui reaminteste angajatorilor, persoane fizice sau juridice, care angajeaza personal ca, potrivit legislatiei in vigoare, Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, au obligatia…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba anunța locurile de munca vacante la data de 24 iulie 2018 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total sunt disponibile in județ 494 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la care puteți…