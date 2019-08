Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 16 ani, Claudia Elena Popa, beneficiara de masura de protectie sociala intr-un centru de plasament din Slatina, este cautata de politisti dupa ce in seara zilei de duminica, 4...

- O tânara instituționalizata, în vârsta de 16 ani, este cautata de polițiștii din Olt dupa ce a plecat, duminica, din centrul de plasament din Slatina și nu a mai revenit.

- Inca o adolescenta a disparut in Romania, din Complexul de servicii „Ion Creanga" din Piatra-Neamt unde era instituționalizata. Minora, in varsta de 16 ani, a fost vazuta ultima data pe 27 iulie.

- O adolescenta, disparuta din 28 iunie, este in continuare cautata iar cazul a fost preluat de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Cristian...

- Adolescenta de 16 ani din Tulcea, care a fost data disparuta in urma cu opt zile, a fost gasita marți in județul Arad, unde plecase sa-și viziteze niște prieteni. Polițiștii din Tulcea au precizat ca fata a fost internata intr-un centru de primire a minorilor și a fost anunțata familia. Potrivit anchetatorilor,…

- Recunoașterea, de catre Gheorghe Dinca, a faptului ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care a luat-o ”la ocazie”, nu insemna nici de departe finalizarea cazului și nici oprirea cautarilor. Pana la gasirea unor probe materiale concrete, Alexandra Maceșanu figureaza in continuare…

- O adolescenta in varsta de 16 ani care era cautata de tatal sau a fost descoperita la Timișoara, in fața unui fast-food. Tanara se afla chiar in centrul orașului, in apropierea resturantului McDonalds. Fata a fost data disparuta de acasa inca din data de 13 mai, atunci cand tatal sau a tras primul semnal…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Olt, pe DN65 Slatina ndash; Craiova, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autoturisme, un autotren si o autocisterna, traficul a fost oprit total."Precizam ca din rezervorul autocisternei sunt…