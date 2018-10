Stiri pe aceeasi tema

- Soferul TIR-ului care transporta tigari de contrabanda in cutii de detergent si s-a rasturnat pe DN65, in comuna Colonesti, judetul Olt, a fost retinut, vineri seara, politistii stabilind ca acesta avea in remorca peste 8,6 milioane de tigarete.

- Un TIR care venea dinspre Ucraina s-a rasturnat, vineri, pe DN 65, in comuna Colonești din Olt, polițiștii gasind in TIR milioane de țigari ascunse in cutii de detergent, scrie News.ro.Șoferul TIR-ului este de naționalitate sarba și transporta pachetele cu marfa de contrabanda la Craiova.…

- Un TIR incarcat cu peste 14 milioane de tigari de contrabanda ascunse in cutii de detergent s-a rasturnat la Colonești, in judetul Olt. Faptul ca era vorba despre un transport ilegal a fost descoperit cu ajutorul unui polițist de la Rutiera, originar din Brebeni și vorbitor de limba sarba. Acesta l-a…

- Soferul TIR-ului este de nationalitate sarba si transporta pachetele cu marfa de contrabanda la Craiova. La aceasta ora inca se numara pachetele de tigari, operatiunea fiind dificila din cauza numarului foarte mare de tagari. Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a declarat ca, fiind vorba…

- 14 milioane de țigari de contrabanda au fost gasite intr-un camion care s-a rasturnat in localitatea Colonești din județul Olt. TIR-ul era condus de un șofer sarb și venea din Ucraina. TIR-ul inmatriculat in Serbia s-a rasturnat vineri, pe DN65, in comuna Colonești din Olt. In urma accidentului, polițiștii…

- Un barbat de 48 de ani din comuna Barza, județul Olt, a fost impușcat mortal in timpul unei partide de vanatoare neautorizate. Barbatul se afla la vanatoare in Padurea Sau, impreuna cu un alt barbat, de 36 de ani. El a fost accidentat in picior si a decedat la scurt timp. Cei doi detineau legal armele…

- Un barbat de 48 de ani, din comuna Barza, a fost impuscat mortal, accidental, in timp ce se afla la o partida de vanatoare neautorizata, a declarat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. Barbatul de 48 de ani se afla la vanatoare, la o partida…

- Un barbat de 55 de ani a murit si o fata de 14 ani a fost ranita, dupa ce au fost implicati intr-un accident rutier produs sambata pe DJ604, la Visina Noua, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, conform Agerpres.In accident au fost…