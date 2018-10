Olt: 369.755 de alegători aşteptaţi la referendumul local pentru schimbarea numelui judeţului în Olt-Romanaţi Un referendum local asupra atribuirii denumirii Olt-Romanati judetului Olt se desfasoara in zilele de 6 si 7 octombrie, in acelasi timp si in aceleasi sectii de votare cu referendumul national pentru revizuirea Constitutiei.



La vot sunt asteptati 369.755 de alegatori, iar pentru fiecare referendum au fost tiparite cate 406.731 de buletine de vot si 363.130 autocolante. Aceste materiale au fi predate vineri reprezentantilor sectiilor de votare. In judetul Olt au fost constituite 379 de sectii de votare.



La referendumul local, cetatenii judetului Olt sunt chemati sa se pronunte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La intalnirea Comisiei Tehnice județene pentru organizarea și desfașurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din data de 6 și 7 octombrie au fost discutate aspecte cu privire la principalele acțiuni. In aceasta perioada au fost cinci ordine de prefect (constituirea comisiei tehnice…

- Prezenta la vot în referendumul privind schimbarea denumirii fostei republici iugoslave, care ar putea pune capat disputei cu Grecia, a fost sub 50%, au anuntat autoritatile cu putin timp înainte de închiderea urnelor, relateaza site-ul postului

- La fel ca la referendumul national este nevoie de prezenta de 30- dintre cetatenii cu drept de vot din judetul Olt, dintre care 51- vor trebui sa voteze pentru", a spus Marius Oprescu, presedinte al CJ Olt. Potrivit hotararii Consiliului Judetean (CJ) Olt, cetatenii din judetul Olt vor fi chemati sa…

- Referendumul pentru schimbarea numelui județului Olt in Olt-Romanați se va desfașura la fel ca și referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 și 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Județean Olt.Marius Oprescu, președinte al Consiliului Județean…

- Referendumul pentru schimbarea numelui judetului Olt in Olt-Romanati se va desfasura la fel ca si referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 si 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Judetean Olt.

- Consilierii judeteni din Olt au decis, miercuri dupa-amiaza, ca referendumul pentru schimbarea denumirii judetului in Olt-Romanati sa aiba loc in zilele de 6 si 7 octombrie, intocmai ca si cel national...

- Consiliul Judetean (CJ) Olt va organiza pe 7 octombrie referendum pentru atribuirea numelui Olt-Romanati judetului, in aceeasi zi in care va fi organizat si referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie, conform unei hotarari adoptata

- Sectiile de votare au fost deschise miercuri in Pakistan pentru alegeri parlamentare care vor avea loc in conditii de inalta securitate, dupa o campanie tensionata, marcata de atentate si acuzatii de interventie a armatei, relateaza AFP. Circa 106 milioane de alegatori, dintr-o populatie de 207 de milioane…