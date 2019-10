Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si membrii Guvernelor lor afiseaza miercuri, la Toulouse, antanta franco-germana cu o zi inaintea unui summit european cu mize importante, intr-un context international exploziv, relateaza AFP potrivit Agerpres.Presedintele francez si cancelarul german s-au intalnit…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a angajat sambata sa intareasca legaturile cu Franta, inainte de o calatorie in aceasta tara pentru o reuniune a consiliului de ministri franco-german, relateaza dpa. "In legaturile bilaterale precum si in rezolvarea conflictelor internationale Germania si Franta lucreaza…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, efectueaza o vizita in Statele Unite ale Americii, acolo unde are programata o intalnire cu vicepreședintele SUA, Mike Pence. Pana atunci, Dancila s-a vazut cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, și Boris Johnson, premierul Marii Britanii.La o reuniune…

- Reprezentanții britanici nu vor mai asista la majoritatea reuniunilor Uniunii Europene începând cu 1 septembrie, cu excepția celor care "privesc interesul național", precum securitatea, a anunțat marți ministerul însarcinat cu Brexitul, scrie AFP.Guvernul estimeaza…

- Furie la Londra dupa scurgerea în presa a unui document potrivit caruia Marea Britanie se va confrunta cu o penurie de combustibil, alimente si medicamente daca paraseste Uniunea Europeana fara un acord, susțin surse citate de The Guardian. Potrivit acestora, sursa informațiilor scurse în…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar urma sa se deplaseze saptamana viitoare la Paris si Berlin pentru intalniri cu presedintele francez Emmanuel Macron si, respectiv, cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre Brexit inaintea summitului G7 programat in weekendul urmator la Biarritz,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar urma sa se deplaseze saptamana viitoare la Paris si Berlin pentru intalniri cu presedintele francez Emmanuel Macron si, respectiv, cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre Brexit inaintea summitului G7 programat in weekendul urmator la Biarritz,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…