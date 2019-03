The Freeborn Brothers vin din nou la Timișoara!

Sâmbătă, 23 martie, de la 20.00, clubul Capcana va fi gazda polonezilor de la The Freeborn Brothers. „Muzică live, momente teatrale, dans nebunesc și o explozie de energie, cam așa s-ar traduce un concert The Freeborn Brothers”, ne spun organizatorii. The Freeborn Brothers este compusă din Niko Soszynski… [citeste mai departe]