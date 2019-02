Olivia Steer, criticata dupa ce a promovat vaccinul antigripal “natural” Olivia Steer este renumita pentru aversiunea ei fata de metodele medicale de prevenire si de tratare a bolilor. Dupa ce sora ei a murit de cancer, sotia lui Andi Moisescu a inceput sa fie din ce in ce mai puternic auzita la TV sau in mediul online sustinandu-si crezul, cum ca vaccinurile fac rau, iar metodele clasice de investigare si de tratare ale cancerului la fel. Steer si-a castigat un public care crede, uneori orbeste, ceea ce declara, dar si o puternica aversiune din partea medicilor si a celor care cred in edicienta…