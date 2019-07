Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare al Țarii i-a numit, pe 25 mai, pe șefii operativi ai Serviciului de Informații Externe. În funcția de prim adjunct al directorului SIE a fost numit general-locotenent Eugen Mihail Nedelcu, iar în funcția de adjunct general de

- Marin Aldea va fi noul director general interimar al Metrorex, incepand din 3 iulie, acesta urmand sa il inlocuiasca in functie pe Dumitru Sodolescu, al carui mandat expira marti, 2 iulie 2019, a anuntat Metrorex intr-un comunicat de presa. "Consiliul de Administraţie al Metrorex îl…

- Recent, Fifor a anuntat si ca intentioneaza sa se inscrie in competitia PSD pentru candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog.

- Consiliul de Administratie al TAROM l-a numit pe Caravan Maresi in functia de director general interimar al companiei, in locul lui Florin Susanu. Acesta a preluat interimatul din 3 iunie 2019. Potrivit site-ului companiei, Maresi ocupa functia de director financiar al TAROM. Florin Susanu a fost numit…

- Mihaela Bitu va deveni noul director general al ING Bank Romania, incepand cu 3 iulie, a anuntat joi banca intr-un comunicat, relateaza News.ro.Citește și: Dacia continua sa aiba succes in Marea Britanie - Vanzarile au crescut cu 4,6% Numirea vine dupa un mandat de sapte ani al lui…

- Seful Diviziei de produse si marketing al Mercedes-Benz Korea, Martin Schulz, va prelua de la 1 iunie functia de director general al Mercedes-Benz Romania, a anuntat, luni, compania, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Schulz, in varsta de 45 de ani, il va inlocui pe Philipp Hagenburger,…

- Cristian Plesa a fost imputernicit in functia de director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), potrivit unei informari de presa de pe site-ului Ministerului Justitiei (MJ). "Imputernicirea domnului comisar-sef de penitenciare Cristian Plesa in functia de director general al Administratiei…

- Fostul capitan al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Attila Hadnagy, a preluat joi functia de director general al clubului. „Incepand de ieri am reziliat contractul, pe cale amiabila, cu fostul director general Csinta Samu, din motive personale, si am decis sa-l instalam in locul lui pe Hadnagy…