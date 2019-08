Oliver Stone va prezida juriul Festivalului de Film de la Zurich

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Viola Davis, cunoscuta pentru rolul sau din ''How to Get Away With Murder'', o va interpreta pe fosta prima doamna Michelle Obama in ''First Ladies'', un nou serial pe care postul de televiziune Showtime. Serialul ''First Ladies'' va prezenta viata si activitatea politica a catorva dintre fostele…

- Actrita Viola Davis, premiata cu Oscar in urma cu doi ani, va interpreta rolul fostei prime doamne Michelle Obama in serialul „First Ladies”, aflat in lucru la Showtime, informeaza Variety, potrivit news.ro.Reteaua de televiziune l-a angajat pe romancierul Aaron Cooley pentru a scrie scenariul.…

- Pe pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița in perioada 25- 30 iulie 2019 s-a desfașuat cea de-a 24-a ediție a Festivalului internațional de folclor ”Nunta Zamfirei”, la care au participat delegații din 24 de țari. Uniunea Mondiala de Folclor a acordat cu prilejul aniversarii a 70 de ani de la inființare,…

- Cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu, de patru ori premiat cu Oscar, va fi recompensat cu trofeul onorific Heart of Sarajevo la festivalul care va avea loc in perioada 16 - 23 august, unde va tine un masterclass.

- Actrita americana Hilary Swank, recompensata cu doua premii Oscar, va primi trofeul pentru intreaga cariera, Leopard Club Award, la ediția de anul acesta a Festivalului de Film de la Locarno, din Elveția, potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Leopard Club Award este acordat unei…

- Filme cu umor excentric si care prezinta angoase familiale au dominat cursa pentru trofeele celei de-a 54-a editii a Festivalului de la Karlovy Vary, unde comedia bulgaro-elena "The Father" a castigat sambata seara marele premiu - Globul de Cristal -, atribuit in cadrul galei de inchidere a evenimentului,…

- Cineastul J. A. Bayona va regiza doua episoade din viitorul serial "Lord of the Rings", ce va fi produs de Amazon, informeaza site-ul revistei Variety. El va fi si producator executiv al noii productii TV, alaturi de partenera lui de productie, Belen Atienza. Cel mai recent film regizat…

- Cea de-a 73-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc in perioada 12 - 23 mai 2020, scrie Variety potrivit AgerpresFestivalul va incepe joia, pentru al treilea an consecutiv, iar Marche du Film va avea loc intre 12 si 21 mai. Editia de anul acesta a festivalului s-a incheiat…