Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii iulie, povestea lui David Turturean a captat atenția tuturor. Acesta este elev in clasa a X-a la Colegiul National „Stefan cel Mare” din Suceava, iar de-a lungul timpului a avut rezultate exceptionale la invatatura, participand an de an la cel putin trei olimpiade nationale. Elevul…

- Elevul David Turturean, de la Colegiul National "Ștefan cel Mare" Suceava, a cucerit medalia de aur la Olimpiada Internationala de Astronomie din Sri Lanka (Colombo), competitie ce a reunit 83 de participanti din 22 de tari.Adolescentul este pregatit de profesorii Sorin Golda (fizica) ...

- O adolescenta in varsta de 12 ani, eleva in clasa a VI-a la Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, isi va aduce contributia in cadrul antologiei „Lumea in gama martiana", proiect al editurii Arthur, ajuns la cea de-a VII-a editie.Textul Theodorei Ioana Balan, ...

- David Turturean va putea participa la cele doua olimpiade internationale din Sri Lanka si China, ce vor avea loc in toamna acestui an, dupa ce romanii s-au mobilizat exemplar si in doar doua zile au strans banii necesari pentru transport si diurna.

- David Turturean va putea participa la cele doua olimpiade internationale din Sri Lanka si China, ce vor avea loc in toamna acestui an, dupa ce romanii s-au mobilizat exemplar si in doar doua zile au strans banii necesari pentru transport si diurna.

- David Turturean, elev in clasa a X-a la Colegiul National „Stefan cel Mare" din Suceava, s-a calificat la doua olimpiade internationale care se vor desfasura in China si Sri Lanka, dar risca sa nu participe deoarece statul refuza sa-l ajute...

- Marilen Pirtea, secretar al Comisiei pentru buget, coordonatorul Comisiei de Educație a PNL, spune cu referire la cazul olimpicului de clasa a X-a din Suceava: „Cazul elevului de clasa a X-a de la Colegiul National „Stefan cel Mare" din Suceava nu este izolat. Apar tot mai multe semne ca administrația…

- Echipa de handbal a Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava a castigat joi finala mica si medalia de bronz la Campionatul European Universitar din Portugalia, dupa ce anul trecut a castigat aurul european in Spania. Echipa pregatita de Adi Chirut si Iulian Andrei a invins in finala ...