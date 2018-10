Olimpicul din Timisoara care va reprezenta Romania la Olimpiada Internationala din Botswana Vlad Oros este elev in clasa a opta la Școala nr. 24 din Timișoara și s-a calificat pe primul loc in lotul Romaniei la Olimpiada Internaționala de Științe pentru Juniori din Botswana. De altfel, Vlad Oros este cel care a obținut locul I Olimpiada Naționala de Științe pentru Juniori. Vlad Oros a fost in lotul extins pentru aceasta olimpiada, a facut doua saptamani de pregatiri intense la București, iar in urma testelor a obținut rezultate care l-au plasat in fruntea lotului olimpic restrans care va reprezenta Romania in Botswana. Cei șase olimpici care vor reprezenta Romania vor da probe… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

