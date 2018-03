Stiri pe aceeasi tema

- Incontestabil meciul serii se joaca la Londra, intre Arsenal si AC Milan, dar nici celelalte partide nu sunt de neglijat, in contextul in care in competitie se afla foste castigatoare de Champions League sau Liga Europa, precum Olympique Marseille sau Atletico Madrid. Spre exemplu, despre francezi…

- Au avut loc 12 percheziții domiciliare la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat sprecializat și traficul de migranți. Din cercetari efectuate s-a stabilit ca „in cursul anului 2017, pe raza județului Timiș s-ar fi constituit și ar fi acționat un grup infracțional organizat,…

- Unul dintre cei mai importanti comercianti europeni din domeniul mobilierului si a accesoriilor pentru casa deschide, joi, la Timisoara, primul magazin din Romania. 64 de angajati vor fi la dispozitia clientilor pentru a le oferi cele mai bune sfaturi in domeniul dotarii casei cu cele necesare.

- Retailerul grec de jucarii Jumbo, prezent pe piata romaneasca din 2013 prin opt magazine in cele mai mari orase ale tarii, a deschis un magazin de jucarii in West Park Retail din cartierul Militari din Capitala, unde mai sunt prezente si centrul comercial de tip outlet Fashion House Outlet Center,…

- Incendiul a izbucnit la o vulcanizare aflata langa o fabrica de bere, de la un resou pe care paznicul il folosea sa se incalzeasca, informeaza Romania TV. Inauntru erau foarte multe cauciucuri care au luat foc, iar un fum gros a acoperit intreaga zona. Citeste si Incendiu puternic la un depozit…

- Peste 200 de companii vor fi prezente la noua ediție a targului de cariera Angajatori de Top. Va fi cel mai mare targ de pana acum, atat ca numar de angajatori cat și ca numar de joburi. Daca sunteți in cautarea unui nou loc de munca, in 16 și 17 martie treceți neaparat pe la CRAFT.

- Optimile Ligii Europa. Vineri, la Nyon, In Elveția, se va trage la sorți țintarul din optimile de finala ale Europa League, competiție in care se mai afla un singur roman implicat, Ștefan Radu. Programul optimilor de finala din Liga Europa Lazio Roma – Dinamo Kiev RB Leipzig – Zenit Sankt Petersburg…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala din Europa League. Iata tabloul complet: Lazio - Dinamo Kiev, Leipzig - Zenit, Atletico - Lokomotiv Moscova, CSKA Moscova - Lyon, Marseille - Bilbao, Sporting - Plzen, Dortumund - Salzburg și AC Milan - Arsenal. Știre in curs de actualizare...…

- Procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990” a inceput marți , 20 februarie. Au trecut 28 de ani de la uciderea a patru persoane, ranirea prin impușcare a altora trei, traumatizarea fizica și psihica a 1388 de participanți la manifestațiile din Piața Universitații. Ulterior, peste 600 de civili au fost…

- „Acum 29 de ani, ma pregateam sa plec in Germania și Romania, singura, pentru un proiect de cercetare. Au rezultat in urma acelei calatorii un scenariu de film, un roman, o poveste pentru copii și un articol pentru o revista. Era zapada pe strazile din Timișoara (unde a inceput revoluția anticomunista,…

- Joi, 15 februarie, de la ora 18:00, va avea loc, la Centrul Multifuncțional Bastion vernisajul expoziției de proiecte „Malurile Begai – Strategii pentru 2021”, organizata de Facultatea de Arhitectura și Urbanism din Timișoara și Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala Teritoriala Timiș. Expoziția…

- Cinci oameni pe zi au murit pe sosele anul trecut. Si a fost al treilea an la rand in care a crescut numarul celor care pier in accidente rutiere. The post Cel mai periculos drum din Romania trece prin Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria appeared first on Renasterea banateana .

- Primul centru de transplant de celule stem din Romania a fost realizat la Timisoara cu bani din donatii, dotat cu aparatura medicala, iar mai apoi renovat tot cu ajutorul sponsorilor. In ultimii 17 ani, sute de copii si adulti cu cancer sau leucemie au beneficiat de un astfel de transplant salvator.

- Numarul de decese in primul an de viața raportat la o mie de nascuți vii plaseaza Romania pe primul loc in clasamentul european. Țara noastra se gasește pe primul loc, cu 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene, care este de 3,6 la mie. Ungaria are o rata a mortalitații…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect legislativ ce prevede amenzi drastice petnru cei care nu iau masuri pentru distrugerea ambroziei pe terenurile pe care le dețin, fie ca e voba de fermieri, fie de administratori de drumuri, proprietari de lacuri, sau responsabili de șantier. In timp ce specialiștii…

- Este pentru prima data cand Timișoara merge la IMTM 2018 – „International Mediterranean Tourism Market”, celebrul targ de turism din Israel care a ajuns la ediția cu numarul 24. Reprezentanții Timișoarei au loc la standul Romaniei, alaturi de Consiliul Județean Cluj, Agenția de Management…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi – Cluj, incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania, potrivit Agerpres.

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania. "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International…

- Iuliu Mureșan, increzator in șansele CFR-ului de a lua titlul Președintele clujenilor spera la o noua sarbatoare in Gruia, dar Dan Petrescu vede șanse mai mari anul viitor. Dupa seria de șase victorii în meciurile amicale și parcursul bun din campionat, Iuliu Mureșan spera ca în toamna…

- Un tanar din Afganistan a fost depistat in Timisoara de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al județului Timis, unde incerca sa se stabileasca ilegal, desi pe numele sau era intocmita o decizie de returnare, care trebuia indeplinita in termen de 15 zile de…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Echipamente de radioterapie pentru Institutul Oncologic din Cluj Saptamana viitoare, Ministerul Sanatatii va semna contractele pentru achizitia echipamentelor de radioterapie cu care vor fi dotate centrele de radioterapie din cadrul Spitalului Municipal Oradea, Spitalului Judetean Craiova si Institutul…

- Consiliul Concurenței a amendat șapte companii de taximetrie din Iași pentru constituirea unui cartel și fixarea prețurilor la serviciile practicate. Sancțiunile totalizeaza 165.364 lei, echivalentul a aproximativ 36.000 euro și includ și o asociație de profil. ”In cadrul unor intalniri ale asociatiei…

- Bugetele dedicate sistemului de sanatate au crescut in ultimii ani, dar simt si pacienții asta? Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, unul dintre inițiatorii proiectelor Magic Home si Magic Camp , vine in platoul Libertatea LIVE . Spitalele din Romania se confrunta cu mari lipsuri. Recent,…

- Hai sa spunem lucrurilor pe nume – Nicolae Robu, acest ”Che Gargara” de Bocsig parvenit primar la Timișoara (unde paraduiește bugetul și distruge orașul de aproape 6 ani de zile), este una din cele mai corupte, sinistre și bolnave creaturi ce infecteaza latrina politica din Romania.micRobu – cum il…

- Cititoarea ne-a trimis poze cu „una dintre cele mai bogate comune din Romania” dupa cateva ore de ploaie. Pozele sunt facute miercuri, 17 ianuarie, 2018, in parcul central, pe strazi și in stația de autobuz. „Acolo unde pamantul este considerat aproape la fel de valoros ca aurul,…

- Pentru prima data in istorie, Romania este gazda unui campionat european de atletism. Campionatul European de Ultramaraton 24h va avea loc la Timisoara in perioada 26-27 mai si va pune Romania pe harta marilor campionate de atletism.

- Pretul apartamentelor din Timisoara a avut cea mai mica crestere in ultimele trei luni ale anului 2017, in comparatie cu restul marilor orase din Romania. La finele lui 2017, pretul mediu pe metru patrat a ajuns la 1.120 de euro, mai mare cu 0,9% fata de cel de la finalul trimestrului 3, arata datele…

- Sambata, creștinii ortodocși pe rit vechi, sarbi, ruși, ucrainieni și alții au sarbatorit Anul Nou dupa calendarul iulian. In Banat, in toate localitațile in care sunt comunitați de ortodocși de rit vechi, s-au organizat petreceri cu muzica buna și meniu ca la revelion! A devenit deja o tradiție ca…

- Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a transmis, marți, un avertisment in ceea ce priveste repetarea episodului de la Timisoara, cand o furtuna deosebit de violenta a maturat tot in...

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Fostul prim-ministru, Petre Roman, a sustinut la ”Interviurile Libertatea Live”, ca teroristii au existat, faceau parte dintr-o structura speciala, antrenata in Romania, erau foarte bine pregatiti si au fost fideli lui Nicolae Ceausescu. ”Ce anume gaseste Parchetul Militar, urmeaza sa vedem. (…) Armata,…

- „Timisoreana este produsa sub licenta in Republica Moldova si castiga cota de piata in segmentul premium de acolo. In plus, Timisoreana este brandul numarul unu la export, merge in Italia, Spania, Grecia, SUA si Canada“, a spus managerul intr-un interviu acordat ZF. El nu a dat detalii despre vanzarile…

- Autor: Ion ILIESCU Se implinesc, azi, 22 decembrie 2017, douazeci și opt de ani de la victoria revoltei populare care a marcat inceputul Revoluției Romane. In decembrie 1989 in Romania a avut loc o Revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le…

- In ultimii cinci ani, peste 100 de zboruri au fost intarziate in perioada Craciunului și a Revelionului, mai bine de 6.800 de pasageri romani avand de suferit din cauza intarzierilor. Zilele de 22 și 23 decembrie 2016, respectiv 6 ianuarie 2017, au fost cele mai aglomerate pe principalele aeroporturi…

- Sunetul sirenelor a marcat, în mijlocul zilei de miercuri, momentul declansarii grevei generale din decembrie 1989 si proclamarea Timisoarei ca primul oras liber din România. Pe 20 decembrie 1989, la Timisoara s-a înfiintat Frontul Democrat Român (FDR), care a lansat chemarea…

- Momentul in care Timișoara a devenit, in 20 decembrie 1989, primul oraș liber de comunism din Romania, a fost marcat și in acest an in centrul orașului. Astfel, la ora 12.00, timp de trei minute, sirenele antiaeriene au sunat in Piața Operei. Ca de obicei, la acțiune au participat și mai mulți revoluționari,…

- Protest la sediul PSD Timiș. Zeci de persoane s-au adunat luni seara pe malul Begai, in fața sediului PSD din Timișoara, unde, preț de mai bine de o ora au scandat impotriva partidului aflat la guvernare.

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Regele Mihai I a fost exilat de comuniști și alungat de urmașii lor de doua ori. Flavius Boncea, un om decorat in 2011 de Regele Mihai cu Medalia pentru Loialitate, a povestit anul trecut o anecdota legata de Ion Iliescu si ultimul rege al Romaniei, In 1990, abia intrat in țara dupa zeci de ani de…

- "Dragi romani, La 28 de ani de la Revoluția Romana, suntem in doliu național și, cu regret o spun, in doliu moral. Scanteia de la Timișoara a determinat, in acel memorabil 16 decembrie 1989, schimbarea la fața a țarii intregi, cu un preț imens, platit de cei care au pus speranța mai…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a fost invinsa de Cehia cu scorul de 28-27 (14-17), luni seara, la Leipzig, in optimi, dupa un gol primit in ultima secunda de...

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in Bucuresti si in marile orase din tara, impotriva pirateriei si evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederatiei…

- ROMANIA-CEHIA LIVE VIDEO TELEKOMSPORT LA CM DE HANDBAL. "Tricolorele" au castigat grupa A, in timp ce jucatoarele din Cehia s-au clasat pe locul 4 in grupa B. Aproape toata lumea vede Romania drept mare favorita, chiar si casele de pariuri, care ofera o cota de 1,30 pentru victoria echipei noastre.…

- Cea mai importanta zi a nationalei feminine de handbal la Campionatul Mondial a sosit. Azi – 11 decembrie, Cristina Neagu & Co au sansa de a scrie o noua fila frumoasa pentru istoria handbalului, dupa partida din optimile de finala cu Cehia, care va incepe la ora 18:30 (Telekom Sport 1). …