Olimpicii şi cuplurile cu peste 50 de ani de căsătorie, premiaţi de primăria Piatra Neamţ Primarul Dragos Chitic a declarat ca sunt 57 de elevi si 44 de profesori care vor primi premii in bani, precum si trei echipe de elevi de la Colegiul National de Informatica si Liceul cu Program Sportiv. Elevii care au obtinut mentiuni vor fi premiati cu cate 200 lei, cei care s-au clasat pe pozitia a treia vor primi 500 lei, medaliatii cu argint vor fi premiati cu 600 lei, iar cei care au obtinut premiul intai vor primi cate 1.000 lei. Aceleasi sume vor fi acordate si profesorilor coordonatori ai elevilor premiati. Dragos Chitic a adaugat ca 127 de cupluri care sarbatorit Nunta de Aur… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

