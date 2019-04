Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta a avut loc la Școala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” cea de-a V-a ediție a festivalului-concurs de monologuri „Rostiri”. Au participat la aceasta ediție mai mulți elevi de la mai multe școli din județ, intre care Colegiul Național „Ferdinand I”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”,…

- 11 persoane au fost ranite, din care doua sunt in stare de inconstienta, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, informeaza ISU Cluj. “Din cele 11 victime, opt sunt minori, iar pana in momentul de fata au fost transportate la UPU patru”,…

- In urma finalizarii etapelor județene, numarul elevilor de la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” Bacau, calificați la faza naționala, a crescut: de la 34 la 51. Pe langa celelalte discipline unde sunt calificari, s-au alaturat și alți elevi: la Limba și literatura romana – Maria Turcu, clasa a XI-a…

- Luni, 1 aprilie, la sala Ateneu, s-a desfașurat un spectacol caritabil organizat de elevii Colegiul Național “Ferdinand I”, care au dorit astfel sa marcheze Ziua internaționala a Conștientizarii Autismului, sarbatorita in fiecare an pe data de 2 aprilie. Cei prezenți au putut sa urmareasca mini scenete…

- Ca și la prima proba a Simularii Evaluarii Naționale, care se desfașoara in aceste zile in toate școlile și colegiile care au invațamant gimnazial, unde au absentat 675 de elevi la Limba și literatura romana (366 de clasa a VII-a și 309 de clasa a VIII-a), ieri, la testarea de la Matematica, a doua…

- Colegiul Național de Arta “George Apostu” din Bacau va fi gazda unei delegații de 30 de persoane, profesori și elevi din 3 tari, Grecia, Turcia și Polonia, partenere in proiectul Erasmus+, cu acronimul “GOLD HEARTS”. Oaspeții vor fi intampinați luni dimineata, cu paine și sare, conform tradiției, de…

- Centrul de Afaceri și Expoziții a gazduit astazi, cu incepere de la ora 10.00, Conferința Județeana a Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Bacau. O intalnire unde, pe langa prezentarea Raportului de activitate, in ultimii cinci ani, a filialei, dar și a Comisiei de cenzori, s-a ales, conform statutului…

- David Turturean (16 ani), elev in clasa a X-a la Colegiul National „Stefan cel Mare“ din Suceava, profilul Matematica-Informatica, este multiplu medaliat la olimpiadele de Fizica, Informatica si Astronomie. Incepand din clasa a VI-a si-a trecut in palmares medalii de argint si de bronz la olimpiadele…