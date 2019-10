Stiri pe aceeasi tema

- 20 dintre cei mai merituoși elevi din județ, care au excelat la examenele naționale din acest an, au fost felicitați luni, la Palatul Administrativ, in cadrul unei festivitați emoționante organizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava.Elevii cu medii maxime la evaluarea naționala și la ...

- Noua elevi din judetul Vaslui care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat au fost premiati, vineri, in cadrul unei festivitati organizata de Primaria municipiului Vaslui si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui. Elevii au primit din partea autoritatilor flori si diplome pentru performanta…

- Inspectoratul Scolar Cluj i-a premiat, joi, cu cate 3.000 de lei, pe cei 44 de elevi clujeni care au obtinut media 10 la examenele de Bacalaureat si Evaluare Nationala. "Inca din 2012 am spus ca una dintre prioritatile noastre este invatamantul de excelenta. Acesti copii sunt copii de excelenta, care…

- Ziarul Unirea FOTO| Elevii eminenți, mandria municipiului Sebeș. Premiați la zilele orașului Sebeșul este renumumit nu doar pentru economia sa dinamica și activitatea industriala pe care o deține, ci și pentru elevii eminenți de la școlile și liceele din zona, care, in fiecare an, reușesc sa dea prilej…

- Elevii care au obtinut media 10 la Bacalaureat si Evaluarea nationala au fost premiati, vineri, de Primaria municipiului Botosani. Absolventii de clasele a VIII-a si a XII-a care au avut note maxime la examenele din vara acestui an au primit un premiu in valoare de 500 de lei, acordat din bugetul local,…

- Peste 50 de de elevi care au luat nota 10 la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat au fost premiati, joi, de edilul Mihai Chirica, in cadrul unui eveniment care a avut loc la Primaria Iasi. „Este un moment deosebit de frumos pentru orasul nostru. Iasiul are cu ce se mandri. In fiecare an, datorita unui…