- UPDATE 3: Corona Wolves și-a incheiat aventura in Erste Liga, pierzand semifinala disputata impotriva lui MAC Budapesta, cu scorul de 0-4 la general. In ultima intalnire, care a avut loc luni seara la Brasov, „lupii” au pierdut cu 0-6. In primele trei meciuri, MAC s-a impus cu 4-0 și 5-3 in meciurile…

- The fixtures of the 1st round of League I football matches held Friday through Monday show the CFR Cluj as leader. Results: Play-off, 1st round: Friday 9 March CFR 1907 Cluj - CSM Poli Iasi 2-1 (1-0) Saturday 10 March: CS Universitatea Craiova - AFC Astra…

- UPDATE: Olimpia CSU a obtinut o victorie in cele doua partide disputate in cadrul primului turneu intermediar din Liga Nationala de baschet feminin, gazduit de Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”. Baschetbalistele antrenate de Dan Calancea au trecut de CSBT Alexandria, scor 79-69, cedand…

- Scandal la meciul de baschet feminin CSU Brasov – CSBT Alexandria, din Top 5: ”I-au rupt dintii si arbitrii n-au vazut nimic. O sa-i dam in judecata”. Teleormanencele au pierdut sub Tampa, iar una din jucatoare, Ivana Grbici, are un dinte rupt din cauza unui cot nesanctionat de arbitri primit de la…

- Universitatea Cluj a obtinut o victorie mare in Liga Nationala de handbal feminin, dupa ce a invins CSM Slatina cu 28-23 intr-un meci din cadrul etapei a 20-a. Formatia antrenata de Alin Bondar este si singura care a obtinut puncte dintre cele patru echipe implicate in lupta pentru evitatea rettrogradarii…

- Conducatorii lui Sepsi OSK au facut vineri seara un anunț așteptat de multa vreme de fanii covasneni, anume ca stadionul municipal din Sfantu Gheorghe a fost omologat provizoriu pentru partide din Liga 1. In proportie de 90%, primul meci pe noul stadion va avea loc inca din etapa a 2-a din play-out,…

- Dupa ce a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei si a terminat pe locul al treilea in Liga Europei Centrale, echipa Olimpia CSU Brasov va evolua in a doua faza a sezonului regulat al Ligii Nationale de baschet feminin, in grupa 1-5. Aceasta se va desfasura in cadrul a doua…

- UPDATE: Corona Wolves va intalni, pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov, duminica, 11 martie, și luni, 12 martie, formația MAC Budapesta, pentru doua partide din semifinalele Erste Liga. In acest moment, dupa primele doua meciuri jucate in Ungaria, „lupii” sunt conduși cu 2-0 la general. Miercuri,…

- Olimpia CSU Brașov a ocupat a treia poziție a Ligii Europei Centrale la finalul Final 4-ului care a avut loc in weekend, in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”. In semifinala jucata sambata, elevele lui Dan Calancea au cedat in fața singurei formații din afara Romaniei, BC Marburg, scor 83-68.…

- Olimpia CSU Brașov a terminat pe locul trei in Liga Europei Centrale dupa ce s-a impus cu 72-55 in meciul pentru bronz cu CSU Alba Iulia. Scorul pe sferturi a fost: 13-12, 21-16, 22-17 și 16-10. In penultimul act, echipa din Alba Iulia a pierdut cu CSM Satu Mare, scor 62-81. Olimpia CSU Brașov a cedat…

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de cartiere.…

- Cel mai avantajos oras din Romania ar fi Brasov, urmat de Oradea si Cluj-Napoca, potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro in colaborare cu agentia de cercetare D&D Research, in timp ce locuitorii din orasul Alexandria ar fi ce mai nemultumiti si nefericiti din tara,…

- Intr-un studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia au fost luate in calcul zece criterii de analiza se arata ca Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe, Cluj-Napoca si Miercurea Ciuc sunt considerate…

- Dupa iesirea prematura din Cupa Romaniei, Olimpia CSU Brasov are sansa revansei in „Final 4”-ul primei competitii europene in care este angrenata, Liga Europei Centrale. Mai mult, echipa antrenata de Dan Calancea va avea sansa terenului propriu, turneul urmand a se desfasura in Sala Sporturilor DPC,…

- Municipiul Satu Mare nu se poate lauda nici in ceea ce privește curațenia, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research. Alaturi de Reșița, Calarași, Braila și Alexandria, Satu Mare se afla in coada clasamentului celor mai curate orașe din Romania. Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe,…

- Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe, Cluj-Napoca si Miercurea Ciuc sunt considerate de romani cele mai curate orase din Romania, se arata intr-un studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research. La polul opus se afla: Alexandria, Satu Mare, Bacau, Suceava si Focsani, acestea fiind considerate printre cele mai nesigure…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate de romani ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- SF. GHEORGHE. Chiar si fara Tavic (probleme medicale), galben-albastrele pregatite de Bogdan Bulj au avut 30 de minute aproape perfecte, in care apararea a fost la inaltime, dovada cele doar 30 puncte primite, 53-30. Adversarele au „blocat-o” bine pe Hadzovic, dar au „uitat” de Poole, care a facut…

- Corona Brasov a pierdut la diferenta mare de scor, 21-37, partida disputata miercuri seara in deplasare la CSM Bucuresti, joc in devans din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Campioanele nu au avut nicio emotie, luand destul de repede un avantaj linistitor pe tabela, pe care au reusit…

- Macinata de probleme financiare si avand mari semne de intrebare cu privire la participarea in viitorul sezon baschetbalistic, FCC ICIM Arad participa, in acest sfarsit de saptamana, la Final8 Cupa Romaniei. Pentru a treia oara in ultimii ani – dar intaia oara in Sepsi Arena – orasul Sf. Gheorghe…

- Dupa plecarea lituaniencei Ieva Kazlauskaite, Olimpia CSU Brașov a perfectat transferul sarboaicei Ana Radovic, care in prima parte a sezonului a evoluat tot in Romania, la Alba Iulia. Radovic, care poate evolua pe pozițiile 4 și 5, are 27 de ani și 1,91 metri. In cele 14 partide jucate in acest sezon…

- Echipa de handbal Corona Brasov si-a mai trecut in cont o infrangere la limita, piezand luni seara, in deplasare, in fața ultimei clasate, Universitatea Cluj, cu scorul de 32-31. Clujencele au inceput mult mai bine partida si au punctat de fiecare data la capitolul determinare, factor care pare a…

- UNIVERSITATEA CRAIOVA-SEPSI LIVE in Liga I ONLINE STREAM DIGI TELEKOM SPORT-VIDEO Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca CSU Craiova are sanse reale de a castiga campionatul, insa isi doreste ca echipa sa sa iasa invingatoare…

- CSU Craiova are sansa de a se apropia la patru puncte de FCSB si la sase puncte de liderul Ligii I, CFR Cluj in cazul in care se va impune in aceasta seara de la ora 20:45 pe noul „Ion Oblemenco” din Banie in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Meciul se anunta greu pentru olteni, cei de…

- CS Universitatea Craiova joaca primul meci pe teren propriu din 2018 duminica, de la ora 20:45, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Antrenorul oltenilor, Devis Mangia, este precaut inaintea acestei partide, deoarece nu are prea multe date despre noua formula a echipei lui Eugen Neagoe. „Meciul…

- Urmatoarele doua luni vor insemna, pentru Olimpia CSU, o perioada foarte aglomerata. Echipa feminina de baschet va avea multe meciuri intr-un timp foarte scurt și spera sa treaca cu bine și cu rezultate remarcabile peste partidele din cele 4 competiții in care este angrenata. Iata programul echipei…

- CS Unirea Dej – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 18:00 Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti incepe in aceasta seara un periplu prin Ardeal, trecand Carpatii pentru trei confruntari in decurs de o saptamana. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu si Madalin Marinescu vor oferi…

- Potrivit unui studiu Brasovul este orasul în care se traieste cel mai bine. A iesit pe locul al doilea la capitolul siguranta si servicii medicale, dupa Oradea, scrie adevarul.ro Brasovul a fost desemnat ca fiind orasul cu cel mai avantajos cost al vietii din România, potrivit…

- * Sepsi Sfantu Gheorghe – ACS Poli Timisoara 1-0 (0-0). Hadnagy ("87). Spectaculosul gol al veteranului Hadnagy a adus o victorie meritata covasnenilor antrenati de Eugen Neagoe, care alcatuiesc o echipa aproapte complet schimbata. Formatia lui Ionut Popa a dat o replica palida in ofensiva. *FC…

- Producatorul de mobila Elvila deține 25 de magazine la nivel național, din care 14 magazine proprii (in Alexandria, Bacau, Botoșani, Beiuș, Brad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Focșani, Iași, Oradea, Mizil, Ploiești) și 11 magazine in sistem de franciza.

- Asociația Culturala Macondo deschide sesiunile de formare destinate invațatorilor și profesorilor din ciclul primar, in cadrul programului de educație cinematografica CinEd Peste 300 de invațatori au participat la activitațile programului in primii 2 ani de activitate Cel de-al treilea an CinEd in Romania…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata, chiciura si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare in mai multe localitati din 13 judete.Astfel, pana la ora 10:00, se vor semnala ceata, care determina scaderea…

- Echipa feminina de baschet Olimpia CSU Brașov a pierdut, duminica, pe teren propriu, in fața unei echipe bune, cu o impresionanta rotație de jucatoare, ,,U”Cluj. Oaspetele s-au impus cu 80-77, pe sferturi 23-23, 19-21, 16-18, 22-15. Meciul a fost unul echilibrat, iar echipa brașoveana a condus ultimul…

- Fiindca nu a reusit in aceasta pauza de iarna sa-si aduca propriul stadion la toate standardele cerute pentru a organiza meciuri de Liga 1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe e nevoita sa joace si ultimele meciuri ramase din retur pe o alta arena. Pana acum, in prima parte a sezonului, echipa covasneana…

- GSP.RO l-a prezentat azi pe Ștefan Craciunescu, un tanar de 29 de ani din Alexandria care are in plan sa candideze la șefia FRF in 18 aprilie. Fost student la Academia de Poliție, la Drept și "Sport și performanța motrica", Ștefan Craciunescu și-a construit deja programul cu care vrea sa-i faca pe oamenii…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a invins pe Olimpia CSU Brasov cu scorul de 89-52 (18-13, 23-16, 20-13, 28-10). De la ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe s-au remarcat: Tyaunna Dominique Marshall cu 24 puncte (3×3), 13 recuperari și 3 pase decisive, Nathalie Esie Marie Fontaine cu 13 puncte, 4 recuperari și…

- Consiliul local al municipiului Alexandria va dezbate, in ședința de marți, 23 ianuarie 2018, doua proiecte de hotarare prin care se propune amenajarea a doua terenuri sintetice, unul de handbal și volei, la Liceul Pedagogic ”Mircea Scarlat” din Alexandria și celalalt, de handbal, la Liceul Tehnologic…

- Olimpia CSU Brașov s-a impus in aceasta seara, cu scorul de 70-62, in fața celor de la CSM Satu Mare, intr-o partida contand pentru etapa a 15-a a Ligii Naționale de baschet feminin. Victoria este foarte importanta avand in vedere ca echipa oaspete este ocupanta celei de-a doua poziții in clasamentul…

- Clujenii cumpara locuinte noi, desi sunt cele mai scumpe din tara Pe parcursul lui 2017, pretențiile vanzatorilor de locuințe din Romania - atat apartamente, cat și case - și-au menținut tendința de creștere. Potrivit raportului de piața trimestrial publicat de Analize Imobiliare, proprietațile…

- Olimpia CSU Brașov a trecut sambata, pe teren propriu, de BC Sirius Targu Mureș, scor 83-75, intr-o partida contand pentru etapa a 14-a din sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet feminin. Victoria este cu atat mai importanta cu cat, in multe momente ale jocului, antrenorul Dan Calancea a trimis…

- Corona Wolves a reușit aseara sa se impuna in fața celor de la Dunarea Galați, intr-o partida care a avut loc pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov, contand pentru Campionatul Național de hochei. “Lupii” s-au impus inca din startul partidei, inainte de ultima repriza avand un avantaj de 3 goluri…

- Cel mai proaspat stadion al Ligii 1 e la Sfantu Gheorghe, unde mica arena a lui Sepsi a ajuns la 5.200 de locuri și va putea gazdui meciuri de L1. Adio cu dealul pe post de tribuna! Stadionul din Sfantu Gheorghe arata ca o Regie in miniatura, cu scaune verzi in loc de cele negre, cateva containere la…

- Meciul pe care Olimpia CSU Brasov ar fi trebuit sa-l dispute joi, 11 ianuarie, impotriva echipei Flying Foxes Viena, contand pentru etapa a 6-a din Cupa Europei Centrale, nu se va mai juca. Echipa din Austria a decis sa nu mai faca deplasarea la Brasov, din motive tehnice, astfel ca formatia lui Dan…

- Sambata, 6 ianuarie, Olimpia CSU a debutat cu victorie in noul an. Elevele lui Dan Calancea s-au impus in deplasare, cu scorul de 70-66, contra formației CSU Alba Iulia, intr-o partida contand pentru etapa a 13-a a Ligii Naționale. Cele mai bune marcatoare ale alb-albastrelor au fost Pesovic, cu 21…

- Bogdan Chitic Fost multiplu campion cu CSU Asesoft Ploiești, Andrei Ene (22 ani) va juca, din aceasta iarna, pentru divizionara secunda CSO Voluntari. Originar din Valenii de Munte, centrul de 2.02 metri va fi coleg de vestiar, la formația ilfoveana, cu ploieștenii Vlad Dumitrescu și Vladimir Biasutti,…

- Baschetbalista Portia Durett și-a reziliat contract cu Olimpia CSU Brașov. Silvana Jez i-a luat locul. Dupa o pauza de mai bine de doua saptamani, fortata si de amanarea meciului cu CSBT Alexandria din Liga Nationala de baschet feminin, Olimpia CSU Brasov revine la meciurile oficiale, cu o dubla in…

- Conducerea administrativa de la SC Otelul a perfectat doua transferuri in aceste ultime zile din 2017. Este vorba de Bogan Matei, 28 ani, fundas central care in prima parte a sezonului 2017-2018 a fost capitanul formatiei Academica Clinceni (Liga a 2-a) si a mai jucat la Unirea Urziceni, Victoria Branesti,…

- MMA. Nepotul lui Bud Spencer s-a batut intr-o gala la Brașov. Prestigioasa publicația italiana ”La Gazzetta dello Sport” a scris despre MMA Magnum FC vs RXF, gala desfașurata la poalele Tampei. Printre cei implicați in acest eveniment, și Carlo Pedersoli junior, care a luptat impotriva kickboxer-ului…

- Universitatea ICIM Arad a obținut a treia victorie la rand in campionat, impunandu-se aseara pe terenul Olimpiei CSU Brașov, scor 63-66. Astfel, pe fondul unor nemulțumiri care vizeaza programul Salii Sporturilor din Brașov, elevele lui Dan Calancea și-au intrerupt seria de 4 victorii consecutive…