Olimpiade 2018. Ministerul Educatiei a schimbat calendarul olimpiadelor nationale Modificarea s-a facut la solicitarea premierului si dupa ce reprezentantii parintilor au fost consultati, transmite institutia. Concret, "in cazul in care un elev ajunge in situatia in care doreste sa participe la doua baraje programate in aceeasi zi, vom asigura decalarea celor doua baraje, astfel incat elevul sa poata participa la ambele", arata Ministerul Educatiei. Acestea sunt datele olimpiadelor nationale care s-au modificat: Biologie: 02.04.2018 - Proba experimentala 03.04.2018 - Proba teoretica 05.04.2018 - Proba de baraj ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Alba, din clasele XI-XII, alaturi de colegi din tara, participa miercuri la a treia proba in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie a profilului. Elevii vor sustine testari la Matematica sau Istorie. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Citește și Simulare…

- Ministerul Educatiei a reconfigurat calendarul olimpiadelor nationale la Matematica, Fizica, Informatica si Chimie si a aprobat suplimentarea locurilor cu 10%. Modificarea s-a facut la solicitarea premierului si dupa ce reprezentantii parintilor au fost consultati, transmite institutia intr-un comunicat…

- Astazi, 20 martie 2018, se deruleaza proba scrisa la Limba si literatura materna din cadrul simularii examenului de bacalaureat national 2018. La nivelul judetului Constanta proba se sustine la Limba si literatura turca materna si participa 9 elevi de la Colegiul National Kemal Ataturk Medgidia, din…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a criticat dur, luni, decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mureș. ”Este un mesaj extrem de dur” in 2018 din partea CCR, a spus liderul UDMR, mentionand ca…

- Ministerul Educatiei a publicat luni dupa-amiaza baremele de corectare si subiectele date la proba scrisa de Limba si literatura romana, in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat. Reamintim ca elevii din clasele a XI-a si a XII-a au avut la dispozitie trei ore pentru a rezolva subiectele…

- ”Micul geniu” al Vasluiului s-a clasat primul din județ la olimpiadele de Chimie, Fizica, Matematica și Informatica, insa a decis sa se prezinte doar la cele de matematica și informatica, visul sau fiind sa studieze mai departe aceste doua discipline. Pasiunea pentru informatica și-a descoperit-o in…

- Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate intervalul 1-8 aprilie, ceea ce limiteaza dreptul elevilor de a participa la mai multe concursuri.…

- In Bihor, 7.858 elevi sunt așteptați la simularea Bacalaureatului. Dintre aceștia, 3.916 sunt din clasa a XII-a, și 3.942 de elevi de clasa a XI-a. Potrivit purtatorului de cuvant al ISJ Bihor, Claudiu Damian, simularile vor avea loc in 49 de centre de examinare fara a fi afectate in cazul…

- Elevii din clasele XI-XII din judetul Alba sunt asteptati sa participe, de luni, 19 martie, la sesiunea de simulare a examenului national de Bacalaureat 2018. Prima proba este cea scrisa, de Limba si literatura romana. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Calendarul testarilor.…

- Inscrierea in invațamantul primar La finalul primei saptamani de inscriere in invatamantul primar, potrivit datelor inregistrate in sistemul electronic, la nivelul unitatilor de invatamant au...

- Inscrierea elevilor la ora de religie se va face o singura data, pentru toata perioada de scolarizare sau pana la schimbarea optiunii, si nu anual ca pana acum. Modificarea metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie poarta semnatura miniistrului Valentin Popa si a intrat in vigoare de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Simularea evaluarii nationale, pentru elevii de clasa a VIII-a, a inceput luni cu testarea scrisa la limba si literatura romana. Proba de simulare a inceput la ora 9:00, iar elevii au avut la dispozitie doua ore pentru a rezolva subiectele.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Suceava, ...

- Ministerul Educației a publicat pe portalul edu.ro subiectele și baremele la limba și literatura romana, simularea evaluarii naționale urmand sa continue cu proba la matematica. Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularea pentru evaluarea nationala 2018, prima proba fiind de limba romana. Subiectele…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 probele de evaluare a competentelor s a desfasurat in luna februarie. Sesiunea a inceput pe 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, continuand cu evaluarea competentelor lingvistice de…

- Documente atasate: Cum sunt subiectele de la evaluarea nationala Varianta model subiecte EVALUARE NATIONALA 2018 Barem subiecte evaluare nationala 2017 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA- SIMULARE 2018 Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul…

- Luni, 5 martie, incep simularile pentru admiterea la liceu, adica cele ale probelor scrise la Evaluarea Naționala pentru elevii clasei a VIII-a/EN VIII (anul școlar 2017-2018), anunța Ministerul Educației.

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 probele de evaluare a competentelor s a incheiat. Sesiunea a inceput luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Proba a continuat in data de 13 februarie si a fost urmata de evaluarea…

- In 2018, Admiterea la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” se desfasoara in doua etape, cea eliminatorie si proba scrisa. La capitolul noutati, candidatii care au obtinut in liceu premii sau mentiuni la olimpiade scolare nationale sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei nu mai trebuie…

- Pentru examenul de titularizare din acest an, Ministerul Educatiei a anuntat deja calendarul de titularizare 2018. Conform deciziei Ministerului, data pentru examenul de titularizare 2018 este 11 iulie. Calendarul pentru titularizare 2018 il puteti vedea aici. Metodologia pentru titularizare 2018 o…

- In mai puțin de doua saptamani se vor desfașura simularile examenelor naționale. Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe in data de 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a la Limba și literatura romana. Liceenii din clasele terminale vor incepe simularea BAC-ului pe 19 martie. Ministerul…

- rganizarea simularii evaluarii naționale și a simularii bacalaureatului, aprobata de Ministerul Educației, a fost publicata in Monitorul Oficial. Elevii vor susține examenele in luna martie. Calendarul examenelor și conținutul pentru simulari sunt cuprinse in ...

- Candidații la examenul național de bacalaureat mai pot susține și astazi proba competențelor la limba și literatura romana. Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul școlar Ion Ionașcu, elevii sunt sfatuiți sa respecte calendarul probelor din aceasta luna, pentru ca nu mai pot fi susținute decat…

- Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) se vor desfașura in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt așteptați sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, ...

- Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica, pe repede inainte, Calendarul de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 2019.Deja parintii ai caror copii trebuie inscrisi la clasa pregatitoare intrasera in panica, intrucat anul trecut acest calendar a fost dat publicitatii mult…

- BACALAUREAT 2018. Nou experiment in școala romaneasca. Aproape 150.000 de liceeni dau pentru prima data in istorie primele probe ale Bacalaureatului in luna februarie. BACALAUREAT 2018. Chiar luni, 12 februarie, adolescenții ar urma sa intre in salile de examen, dar nu știu daca vor veni…

- Ministerul Educației a publicat, joi, proiectul de metodologie și propunerea de calendar pentru inscrierea in invațamantul primar in anul școlar 2018 - 2019. Prevederile sunt asemanatoare cu cele valabile in 2017 și este puțin probabil ca regulamentul sa mai sufere modificari importante. Eventualele…

- Absolvenții de liceu participanti la loturile nationale largite care se pregatesc pentru olimpiadele și concursurile internationale pe discipline/sportive au aflat miercuri, 7 februarie 2018, cand vor susține examenul de Bacalaureat 2018, in sesiunea speciala. Ministerul Educației a publicat calendarul…

- Clopoțelul va suna pentru prima data în anul școlar 2018 – 2019 pe data de 10 septembrie. Calendarul școlar a fost anunțat astazi, dupa ce s-a ajuns la un acord cu sindicatele, cu profesorii, cu elevii, cu confederațiile patronale, dar și cu reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat calendarul desfașurarii olimpiadelor și concursurilor, etapele județene și naționale. La cateva dintre ele locul de desfașurare este in curs de stabilire. Nr.crt. Olimpiada scolara pe domeniu/Concursul Locul de desfasurare faza judeteana Data faza judeteana …

- Patru etape nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare vor fi gazduite de judetul Alba, in 2018. Alba Iulia va reuni elevii calificati la faza nationala a Olimpiadei de Istorie, in perioada 2-6 aprilie. Tot la Alba Iulia se desfasoara etapa nationala a Concursului de fizica si chimie pentru…

- Pentru prima sesiune a examenului național de Bacalaureat – 2018, in județul Satu Mare s-au inscris 2104 de candidați. Dintre aceștia, 1882 candidați provin din promoția curenta, iar 222 candidați provin din serii anterioare. Calendarul examenului de Bacalaureat național sesiunea iunie – iulie 2018…

- Ministerul Educației a anunțat ca, in martie, elevii din clasele a XI-a și a XII-a vor susține simularile probelor scrise pentru bacalaureat, iar cei de clasa a VIII-a, pe cele de la evaluarea naționala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a vor participa, pe…

- Bacalaureat 2018. Calendar și modele de subiecte Bacalaureat 2018. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, iar in intervalul 19 – 22 martie 2018 va avea loc simularea probelor scrise la Bacalaureat. La simularile examenelor naționale vor participa elevi din…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- Ministerul Educatiei a emis ordinul privind organizarea simularii evaluarii nationale si a probelor scrise ale examenului de bacalaureat, testari pe care elevii din clasele a VIII-a, a XI-a si a XII-a le vor sustine in luna martie.Principala noutate privind simularile din acest an este faptul ca ...

- Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati scolare, discutandu-se cu fiecare elev in parte, prin dezabateri la clasa sau in sedintele cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral.

- Ministerul Educatiei a emis ordinul privind organizarea simularii evaluarii nationale si a probelor scrise ale examenului de bacalaureat, testari pe care elevii din clasele a VIII-a, a XI-a si a XII-a le vor sustine in luna martie.Principala noutate privind simularile din acest an este faptul ca ...

- Ministerului Educatiei a decis in acest an ca prima sesiune sa se desfasoara in doua etape, cea din februarie si cea din iunie. Perioada de inscrieri, pentru prima etapa la Bacalaureat 2018 se desfasoara in intervalul 29 ianuarie – 2 februarie. Conform metodologiei pentru Bac 2018, toti candidatii care…

- Cat mai putina scoala. Asta isi doresc copiii, parintii lor si profesorii. Cel putin asa reiese din consultarea publica cu privire la structura anului scolar 2018-2019 facuta de Ministerul Educatiei. Concret, respondentii au ales ca vacanta de iarna/primavara sa fie de trei saptamani, nu de una sau…

- Primaria Comunei Pestera anunta amanarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta de politist local, clasa III, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Politiei Locala, organizat initial in perioada 22.01.2018 ndash; 23.01.2018. Concursul se va desfasura…

- Ana M. Inscrierile pentru susținerea primei sesiuni din acest an a examenului de bacalaureat vor avea loc in perioada saptamanii 29 ianuarie – 2 februarie. Ministerul Educației a decis ca, anul acesta, probele orale ale bacalaureatului sa fie organizate mai devreme – mai exact in luna februarie, iar…

- Vacanța de iarna, care a inceput pe data de 23 decembrie, a luat sfarșit, elevii intorcandu-se luni, 15 ianuarie, la școala. Insa, nu pentru foarte mult timp. Mai exact, elevii au la dispoziție trei saptamani pentru a se asigura ca incheie primul semestru cu note bune. In perioada 3-11 februarie 2018,…

- MEN: Elevii nu sunt obligati sa poarte uniforma. Ce spune regulamentul despre folosirea telefoanelor mobile Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant. "În unitatile de învatamânt se asigura dreptul fundamental la învatatura…

- CALENDAR BACALAUREAT 2018: Bacalaureatul care incepe luna viitoare, deci mai este foarte putin timp pana la primele probe. Una dintre modificarile importante se va aplica chiar din luna urmatoare, deoarece elevii de clasa a XII-a vor sustine examenul de Bacalaureat dupa o metodologie noua. Mai exact,…

- Probele orale in cadrul examenului de Bacalaureat 2018 incep in februarie. Pentru aceasta sesiune de examen, Ministerul Educatiei a pus la dispozitia candidatilor modele de subiecte actualizate. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 va incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare…

- Aproximativ o luna mai au elevii din anii terminali de liceu pana la inceperea probelor orale ale examenului național de Bacalaureat 2018. Concret, prima proba orala a primei sesiuni a examenului de Bacalaureat 2018, proba de evaluare a competențelor ligvistice de comunicare orala in limba romana (proba…

- Printre noutațile din sistemul de invațamant, in 2018, este și faptul ca salariile cadrelor didactice vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și nu prin primarii, cum era pana acum. Acest lucru inseamna ca Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a devenit principal…

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului - Mihai Cornel Zaharia, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii…