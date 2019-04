Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta manifestare vor participa 500 de elevi si profesori din toate judetele tarii, programul oferit fiind unul dens, in care latura competitionala se completeaza cu activitati culturale si educative, care surprind pulsatia vietii spirituale a Iasilor: 22 aprilie: ora 16.30 - Deschiderea festiva…

- Elevii Liceului Borșa vor participa la faza naționala la mai multe Olimpiade școlare. la Olimpiada DSP Economic, care se va desfașura la Hunedoara, in perioada 22-26 aprilie, vor participa Petraș Gabriela Ileana – clasa a XI-a, Ivașcu Viorica Marioara – clasa a XI-a, Deac Alexandra Ioana – clasa a XII-a,…

- In perioda 22-26 aprilie 2019, la Drobeta-Turnu Severin se desfașoara Olimpiada naționala de istorie la care vor participa aproximativ 350 de elevi din toate județele țarii. ActualitateAdministratieseverin

- In luna martie, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava a gazduit Olimpiada Județeana de Istorie, la care au participat 105 elevi din judetul Suceava. Participanții cu cele mai bune rezultate s-au calificat la etapa naționala a competiției, care se va desfasura la Drobeta-Turnu ...

- Artistul francez Bob Sinclair va concerta pe 18 aprilie, in Piata "George Enescu" din Bucuresti, in deschiderea celei de-a V-a editii a Festivalului International al Luminii - Spotlight, informeaza un comunicat al ARCUB, transmis luni AGERPRES. Spotlight va avea loc in perioada 18 - 21…

- Intervalul 29 – 31 martie 2019 a fost unul plin in ceea ce priveste desfasurarea competitiilor sportive scolare, aflate sub egida Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si Olimpiada Gimnaziilor - Gimnaziada, Iasul fiind gazda a doua astfel de evenimente organizate la nivel regional si doua la nivel…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis luni, rezultatele finale ale Olimpiadei Naționale de Geografie – etapa județeana. *clasa a VIII-a Nr.crt Numele si prenumele elevului Unitatea scolara NOTA FINALA Premiul Prof.care l-a pregatit 1 TOMUS S. TUDOR LICEUL,,HCC’’ ABRUD 9.00 I COSTEA LEONTIN 2…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Fețele noi ale armelor vechi”. Vernisajul va avea loc joi, 28 februarie 2019, incepand cu ora 17:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Expoziția aduce in atenția publicului o serie…