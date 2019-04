Stiri pe aceeasi tema

- „Romania in primul rand!” : Impartasim valorile si principiile liberale care vor readuce ROMANIA IN PRIMUL RAND Incredere, bucurie si optimism alaturi de colegii mei liberali din zona de Nord-Vest a Romaniei. Sala Polivalenta din Cluj a gazduit 6.500 de liberali din Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud,…

- Delgaz Grid solicita consumatorilor de gaz si electricitate sa permita accesul echipelor specializate in citirea contoarelor. Citirea contoarelor este obligația legala a distribuitorului licențiat de gaze naturale si energie electrica; Datele colectate sunt transmise furnizorilor pentru care…

- Delgaz Grid este distribuitorul licențiat de gaze naturale in 20 de judete din partea de nord a Romaniei (Cluj, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Salaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț si Bacau) si de energie electrica…

- ANM a emis, duminica, mai multe avertizari cod galben de vant puternic, valabile pentru 14 judete. In zonele joase, vantul va sufla cu pana la 70 de kilometri la ora, iar la munte rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora. In judetele Alba si Mures, se vor semnala intensificari ale vantului care la…

- In perioada amintita, s-au efectuat controale in județele Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Brașov, Covasna și Municipiul București, la 111 unitați, dupa cum urmeaza: 27 patiserii, 27 laboratoare cofetarie/patiserie, 30 pizzerii, 11 fast–food-uri, 16 restaurante/catering. Din cele 111 unitați verificate…

- FOTO – Arhiva Meteorologii au emis, miercuri, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in zece judete din Transilvania si Crisana, in urmatoarele ore. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 13:00, in judetele Cluj, Salaj (zona joasa), Bistrita-Nasaud…

- Meteorologii au emis azi, 24 ianuarie atentionari nowcasting Cod galben de precipitatii mixte, polei si ceata, valabile in opt judete din Transilvania si Dobrogea, printre care si Satu Mare. Pana la ora 12.30, in judetele Bihor, Arad, Cluj (zona joasa), Salaj, Satu Mare (zona joasa) si Maramures (zona…