- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale obținute de elevi la etapa județeana a Olimpiadei de Limba și literatura romana – gimnaziu, gimnaziu minoritați și liceu, care s-a desfașurat sambata, 17 martie, la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia. Un grup de 12 elevi vor…

- BRAVO… Cinci elevi din mediul rural s-au calificat la Olimpiada de Matematica a Satelor din Romania, ce va avea loc la Cluj, in luna mai. Doi dintre ei sunt din comuna Vutcani, iar ceilalti, din comunele Deleni, Grivita, Ivesti. Iata lista completa a acestora, a unitatilor de invatamant pe care le frecventeaza,…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada CHIMIE etapa judeteana Alba, desfașurate la Scoala Gimnaziala „Vasile Goldis”. Cinci elevi din clasele VIII-XI s-au calificat la etapa nationala a olimpiadei, care se va desfasura in aprilie, la Craiova. Olimpicii ce vor reprezenta…

- In acest weekend, la Alba Iulia s-a desfasurat si etapa judeteana a Olimpiadei de Chimie. Testarile au fost la sediul Scolii Gimnaziale „Vasile Goldis”. Cinci elevi din clasele VIII-XI s-au calificat la etapa nationala a olimpiadei, ce se va desfasura in aprilie, la Craiova. Inspectoratul Scolar Judetean…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba transmite rezultatele finale de la Olimpiada de Istorie, etapa judeteana Alba, desfasurata sambata, la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia. Cinci elevi s-au calificat la etapa nationala a olimpiadei, ce se va desfasura la Alba Iulia, in perioada 2-6 aprilie…

- Doi elevi din Barlad, doi din Vaslui și doi din Huși vor reprezenta județul la faza naționala a olimpiadei de chimie, ce se va desfașura la Craiova. La faza naționala a olimpiadei de chimie, județul Vaslui va fi reprezentat de șase elevi, dintre care doi din Barlad, doi din Vaslui și doi din Huși.…

- BRAVO… Vasluiul va fi reprezentat de 16 elevi la faza nationala a Olimpiadei de Informatica, cinci – la gimnaziu si 11 – la liceu. Cei mai buni provin de la Liceul Teoretic “Emil Racovita”, patru dintre acestia clasandu-se pe primele locuri ale claselor a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a. Este vorba despre…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele inainte de contestații obținute de elevi la etapa județeana a Olimpiadei de Limbi clasice (limba latina și limba greaca veche), care s-a desfașurat duminica, 18 martie, la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia. Potrivit regulamentului,…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, duminica, rezultatele olimpiadei naționale de limbi clasice, faza județeana, in Alba. Etapa județeana a avut loc duminica la Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” din Alba Iulia Potrivit regulamentului, la faza naționala se califica primul clasat din fiecare…

- Inspectoratul Școlar Județean Salaj a anunțat, duminica,18 martie, numele premianților salajeni din cadrul Olimpiadei naționale de matematica, precum și unitațile de invațamant din care provin elevii. Etapa județeana a Olimpiadei de Matematica a avut loc la Colegiul Național „Silvania” Zalau, concurs…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele parțiale, inainte de contestații, obținute de elevi la etapa județeana a Olimpiadei de Limba și literatura romana – gimnaziu, gimnaziu minoritați și liceu, care s-a desfașurat sambata, 17 martie, la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia.…

- Doua eleve, care au participat la Olimpiada județeana de sociologie, respectiv psihologie, au reclamat la Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea ca in urma soluționarii contestațiilor, de pe primele locuri au ajuns pe locurile secunde. Reclamațiile au fost depuse la IȘJ, la inspectorul de specialitate.…

- SUCCES… Doi elevi din Vaslui si doi din Barlad vor reprezenta judetul la faza nationala a Olimpiadei “Stiintele Pamantului”. Este vorba despre Ailioaiei Tudor Calin si Bordeianu Andrei, ambii de la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, precum si despre Stoian Catalin si Munteanu Andu Florin,…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a anunțat rezultatele obținute de elevi la faza județeana a Olimpiadei de Matematica (clasele V-VIII și clasele IX – XII). Etapa naționala va avea loc intre 3 și 7 aprilie, la Satu Mare. Rezultate Olimpiada de Matematica, faza județeana: Nr.crt. Nume și prenume…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a facut publice rezultatele finale la Olimpiada de Arte Plastice, Arhitectura și Istoria Artelor 2018, faza județeana. Zece elevi din Alba s-au calificat la etapa naționala ce se va desfașura la Bistrița, in perioada 3 – 6 aprilie 2018. Lista elevilor calificați…

- O echipa formata din 10 liceeni va reprezenta judetul Alba la etapa nationala a Olimpiadei de Arte Plastice, Arhitectura si Istoria Artelor. Acestia s-au calificat in urma concursului la nivel judetean, desfasurat in perioada 7-8 martie, la Alba Iulia. Etapa nationala a olimpiadei se desfasoara in perioada…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele olimpiadei de arte plastice, arhitectura și istoria artelor, faza județeana, dar și elevii calificați la faza naționala de la Bistrița ce va fi organizata in aceasta primavara. La faza județeana au participat 30 de elevi, iar primii clasați,…

- SUCCES… Vasluiul va fi reprezentat de 28 de elevi la Olimpiadele de Limbi Moderne. Cei mai multi sunt la limba franceza, acolo unde opt elevi au reusit sa obtina intre 91 si 97 puncte si sa se califice la faza nationala. De asemenea, la italiana s-au calificat sase elevi, la spaniola – patru elevi,…

- Trei elevi din Alba Iulia și Sebeș s-au calificat la etapa naționala a olimpiadei interdisciplinare ”Științele Pamantului”, in urma rezultatelor bune obținute la faza județeana, desfașurata in 10 martie la Liceul cu Program Sportiv. Faza naționala se va desfașura in perioada 18 – 22 aprilie. Olimpiada…

- In perioada 2 - 6 aprilie, la Buzau, se va desfașura etapa naționala a Olimpiadei de limbi romanice - limba franceza, competiție in cadrul careia județul nostru este reprezentat de opt elevi. Aceștia s-au calificat in lotul olimpic datorita rezultatelor obținute la etapa județeana, care a avut loc ...

- Elevele Monika Eugenia Marculac, Ana Drozdek și Justyna Drozdek s-au calificat la etapa internationala a Olimpiadei de Limba și Literatura Polona din Varșovia, editia cu numarul XLVIII-a, care va avea loc in perioada 10-14 aprilie 2018.Acestea au obtinut cele mai bune punctaje in cadrul ...

- Limba lui Shakespeare se invata cu multa sarguinta la Liceul Teoretic “Petru Maior”. Seriozitatea si munca asidua a unui grup de elevi la disciplina limba engleza au adus rezultate prestigioase, cu care se mandresc atat elevii, cat si parintii si profesorii lor. In luna decembrie a anului trecut, elevii…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeana de limba spaniola, dupa cumularea celor doua probe: Nr. Crt. Numele și prenumele elevului Unitatea școlara de proveniența Clasa Nivel Profesor indrumator Punctaj proba scrisa Punctaj proba orala Punctaj total 1 GOIA…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeana de limba italiana, dupa cumularea celor doua probe: Nr. Crt. Numele și prenumele elevului Unitatea școlara de proveniența Clasa Nivel Profesor indrumator Punctaj proba scrisa Punctaj proba orala Punctaj total 1 LAZAR…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeana de limba engleza, dupa cumularea celor doua probe: Nr.crt. Elevul/Eleva Clasa TIP Nume/Prenume Profesor Unitatea de invațamant Localitatea Etapa Nota A Nota B Nota FINALA 1 VOINA D. MARIA 9 B GOȚIA IOANA COLEGIUL…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeana de limba franceza, dupa cumularea celor doua probe: Nr.crt Elevul/Eleva Clasa TIP Nume/Prenume Profesor Unitatea de invațamant Localitatea Punctaj A „Punctaj CO” Punctaj PO/IO „Punctaj Proba B” „Punctaj final” Nota…

- Și anul acesta, țara noastra va avea reprezentanți la Concursul „Certamen Horatianum Venosa”, care este recunoscut de Ministerul Educației Naționale drept faza internaționala a Olimpiadei de limbi clasice – limba latina. Lotul Romaniei este format din doi elevi, selecționați pe baza rezultatelor obținute…

- Olimpiada și concursul la discipline tehnologice și-au desemnat caștigatorii Olimpiada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii și-a desemnat caștigatorii fazei județene, elevi de clasele a XI a și a XII a, pe domenii cum ar fi: protecția mediului, industrie alimentara,…

- Patru dintre cei șapte elevi care vor reprezenta județul nostru la faza naționala a olimpiadei de geografie invața la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad. Alți doi sunt vasluieni, iar unul e negreștean. Deși regulamentul olimpiadei de geografie prevede ca fiecarui județ i se atribuie…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeana de limba franceza, desfașurata in data de 3 martie 2018, la Școala Gimnaziala Ion Agarbiceanu din Alba Iulia. Rezultatele sunt dupa soluționarea contestațiilor. Numele și Prenumele Elevului/ Unitatea Scolara/ Clasa/…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada de Limba Franceza 2018, etapa judeteana. Olimpiada s-a desfașurat in data de 3 martie, la Școala Gimnaziala Ion Agarbiceanu din Alba Iulia. REZULTATE: Clasa a VII-a Numele și prenumele elevului – unitatea școlara – punctajul…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzau a transmis luni, rezultatele finale la olimpiada judeteana de Biologie. 6 elevi din judetul Buzau au reusit sa se califice la etapa nationala, ce se va desfasura in perioada 1-6 aprilie in judetul Neamt. Castigatori sunt nume cunoscute pentru rezultatele lor…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele olimpiadei județene de religie, ce s-a desfașurat sambata, 3 martie. Notele elevilor sunt inainte de contestații și pot suferi modificari. Cei mai buni elevi se califica la faza naționala ce va avea loc in perioada 5-7 aprilie la Oradea.…

- Elevii din Alba si-au testat cunostintele avansate de Limba Germana, la olimpiada organizata in 24 februarie – Colegiul National Militar “Lucian Blaga” Sebes. Cei mai buni dintre ei vor reprezenta judetul la olimpiada nationala. Va prezentam rezultatele elevilor clasati pe primele locuri, dupa etapa…

- Rezultatele la olimpiada județeana de limba germana, in Alba, dupa contestații. Patru elevi din Alba Iulia și Sebeș, de clasele IX-XII, s-au calificat la faza naționala a olimpiadei de limba germana, ce va avea loc in perioada 23-28 martie, la Craiova. De asemenea, alți doi elevi au fost propuși sa…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzau a transmis, marti, rezultatele finale la olimpiada judeteana de fizica. 14 elevi din judetul Buzau au reusit sa se califice la etapa nationala, ce se va desfasura in perioada 2-6 aprilie la Breaza, Prahova. Lotul are si 4 elevi de rezerva. Dintre castigatori…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, luni, rezultatele finale la olimpiada județeana de fizica. Noua elevi din județul Alba au reușit sa se califice la etapa naționala, ce se va desfașura in perioada 2-6 aprilie la Breaza, Prahova. Este vorba despre PUTAN IULIA NICOLETA de la Colegiul…

- Un lot format din 9 elevi din clasele VI-XII vor reprezenta judetul Alba in acest an la etapa nationala a Olimpiadei de Fizica. Faza judeteana s-a desfasurat sambata, 24 februarie, la Colegiul National Militar “Mihai Viteazul”.

- Au fost stabilite rezultatele finale ale etapei judetene Alba a olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectura”, desfasurate sambata, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Peste 100 de elevi din clasele V-VIII, din unitati scolare din mediul rural, si-au testat…

- Peste 67% din numarul candidatilor teleormaneni la Bacalaureat, “experimentati” in comunicarea orala in limba romana in Social / In urma desfasurarii primei probe a Eamenului National de Bacalaureat, rerspectiv Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, la nivelul judetului…

- Robert Arotariței, din clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava, și Diana Puițau, din clasa a XI-a, de la Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului, s-au calificat la faza naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcus", competiție ...

- Peste 100 de elevi de gimnaziu și liceu au participat duminica, 18 februarie, la OLIMPIADA DE LIMBI MODERNE clasele VII-XII, etapa LOCALA , desfașurata la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. De menționat ca rezultatele obținute ar putea fi modificate in cazul in care se vor depune contestații.…

- Capitolele din care NU vor fi testați elevii la simularea evaluararii naționale și la simluarea bacalaureatului 2018 • Calendarul simularilor la EVALUAREA NAȚIONALA și BACALAUREAT 2018. Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe in data de 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a la Limba și…

- Patru etape nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare vor fi gazduite de judetul Alba, in 2018. Alba Iulia va reuni elevii calificati la faza nationala a Olimpiadei de Istorie, in perioada 2-6 aprilie. Tot la Alba Iulia se desfasoara etapa nationala a Concursului de fizica si chimie pentru…

- Cea de-a XVI-a editie a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica s-a desfasurat la Gura Humorului, la finele saptamanii trecute, la masa competitionala fiind prezenti elevi din 29 de judete ale tarii, 47 de elevi la sectiunea Juniori si 91 la categoria de Seniori.Acestia si-au dat concursul in ...

- Cea de-a XVI-a ediție a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica se desfașoara la Gura Humorului, la finele acestei saptamani, la masa competiționala fiind prezenți elevi din 29 de județe ale țarii, 47 de elevi la secțiunea Juniori și 91 la categoria de Seniori.Aceștia vor susține doua probe: ...

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui a anunțat ca, in acest an, cursurile destinate pregatirii examenului de definitivat la limbi moderne și profesorilor suplinitori necalificați de limbi moderne se vor desfașura sambata, 20 ianuarie, de la ora 9. Pentru zona Vaslui-Negrești, cursurile de limba…