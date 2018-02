Olimpiada de Iarna aduce pace pe Peninsula Coreeana - pentru moment

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este reprezentata la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang de 28 de sportivi. Mai jos aveti lista sportivilor si antrenorilor romani prezenti la competitia din Coreea de Sud, dar si programul tricolorilor nostri. Prima care va intra in focuri va fi schioarea Timea Lorincz, sambata, la...

- La Jocurile Olimpice de la PyeongChang vor participa și sportivi care nu au vazut prea multa zapada in țarile din care vin. Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang incep vineri și pot fi urmarite in direct pe Eurosport și pe programele TVR. Unul dintre exemple este cel al lui Pita Taufatofua din…

- Autoritatile locale au cerut celor 12 restaurante din PyeongChang care servesc carne de caine sa nu mai introduca acest tip de carne in meniurile lor, in schimbul unor subventii, dar numai doua locatii au acceptat, a precizat Lee Yong-bae, un responsabil al guvernului local."Am primit plangeri…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu delegatia la nivel inalt a Coreei de Nord trimisa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat joi biroul prezidential de la Seul, citat de Yonhap si Kyodo. Presedintele sud-coreean si delegatia nord-coreeana vor…

- Seulul arata ca președintele Sud-Coreean, Moon Jae-in, va lua masa cu sora liderului suprem din Coreea de Nord, Kim Yo-jong , alaturi de alți membri de seama ai delegației de la Phenian. Coreea de Nord a trimis in Coreea de Sud o delegație formata din sute de oameni pentru a lua parte la deschiderea…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. LIVE BLOG Jocurile Olimpice de iarna 2018, program și rezultate. Competiția de la Pyeongchang e transmisa…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, se va intalni sambata cu sora lui Kim Jong-un si cu delegatia de oficiali nord-coreeni care va efectua o vizita oficiala in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, relateaza The Associated Press. Purtatorul de cuvant…

- JO DE IARNA 2018. Startul a fost dat cu patru partide curling dublu mixt, desfasurate simultan joi dimineata, la centrul de curling de la Gangneung, oras de coasta care gazduieste probele pe gheata din cadrul JO 2018.Intr-unul dintre cele patru jocuri, formatia Statelor Unite a invins cu…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang sunt ingrijorati de raspandirea imbolnavirilor cu norovirus, numarul cazurilor aproape dublandu-se fata de ziua de marti. ”Pe 6 februarie am avut 32 de cazuri, miercuri avem 54, deci pana acum un total de 86 de cazuri”, a mentionat Kim Hyun-Jun,…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul nu exclude o intalnire cu reprezentantii regimului de la Phenian in cadrul Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, relateaza agentia Dpa International.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Componentii echipei olimpice a Romaniei care va participa la JO de iarna de la PyeongChang au plecat spre Coreea de Sud in trei etape, ultimii facand deplasarea vineri. Vineri dimineata, au plecat fetele din echipajele de bob doua persoane si skeleton si baietii de la bob doua persoane, precum si…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang vor fi transmise de Televiziunea Romana pentru prima data si in Republica Moldova, in intervalul 9 - 25 februarie. TVR Moldova va avea peste 110 ore de transmisii in direct de la acest eveniment, informeaza Televiziunea Romana. „Pentru prima data, statul…

- Doua surori hocheiste vor evolua pentru reprezentative diferite la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), una urmand sa joace pentru Coreea de Sud, iar cealalta pentru Statele Unite, scrie AFP. Este vorba despre surorile Brandt, Marissa si Hannah, prima fiind componenta…

- Presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, a sosit in Coreea de Sud pentru a inspecta ultimele pregatiri dinaintea marelui eveniment sportiv. Televiziunile sud-coreene au prezentat sosirea lui Bach pe aeroportul international din Incheon de unde liderul miscarii olimpice a luat un…

- Schiorul Ioan Achiriloaie, dat jos din avionul de Pyeongchang. Situație incredibila pentru Romania, inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Ioan Achirlioaie a fost primul sportiv roman care a indeplinit baremul de calificare la JO de Iarna din Coreea de Sud (competiție care va avea loc intre 9 și…

- Alaturi de Cristopher Hoerl, și Nicolae Gaiduc vor evolua pentru Moldova la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang, programate in perioada 9-25 februarie 2018, transmite IPN. Nicolae Gaiduc are 21 de ani și evolueaza la proba schi fond. Sportivul din Ungheni a acumulat numarul de puncte și concursuri…

- Brazilia, o tara tropicala lipsita de varfuri montane inzapezite si fara traditie in sporturile de iarna, va trimite o delegatie compusa din noua sportivi la Jocurile Olimpice de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat Comitetul Olimpic Brazilian (COB), citat de agentia EFE. Sportivii…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Sportivii rusi care vor fi autorizati sa participe la JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) vor avea tinute in culorile rosu-argintiu, a anuntat luni Comitetul olimpic rus. Tinutele vor fi gata pe 7 februarie, cu doua zile inaintea debutului Olimpiadei de iarna din Coreea de Sud.…

- Pita Taufatofua, purtatorul de drapel al delegatiei statului Tonga la Jocurile Olimpice de vara desfasurate in 2016 la Rio de Janeiro, unde a luat parte la concursul de taekwondo, a reusit sa se califice la Olimpiada de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), urmand sa participe la intrecerile de…

- Biatlonista Eva Tofalvi a anuntat, ieri, ca a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Pentru Tofalvi va fi a sasea participare la Jocurile Olimpice. Sportiva s-a clasat, joi, pe locul 43 in proba de 7,5 kilometri sprint, la Arterselva, in Italia. Eva Tofalvi, in varsta…

- Biatlonista Eva Tofalvi a anuntat, joi, ca a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Pentru Tofalvi va fi a sasea participare la Jocurile Olimpice. “Am facut calificarea pentru a sasea Olimpiada! Multumesc tuturor celor care au crezut in mine”, a scris Tofalvi pe Facebook.Sportiva…

- Atletii din Coreea de Nord si Coreea de Sud vor defila impreuna cu acelasi steag la ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat, miercuri, Ministerul Unificarii din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord și de Sud a ajuns la un acord și vor forma prima echipa olimpica comuna, care va marșa sub un steag al Coreei unificate la ceremonia de deschidere a Jocurilor de Iarna de luna viitoare, potrivit Reuters. Cele doua state au stabilit și sa aiba o echipa comuna de hochei feminin in […]

- Cele doua Corei au decis in cadrul discutiilor de miercuri sa formeze o echipa de hochei feminin comuna care sa participe la Olimpiada de iarna de luna viitoare din Coreea de Sud. De asemenea, ele vor participae impreuna, sub un drapel al peninsulei unificate, la ceremonia de dechidere, se spune intr-o…

- Japonezul Yuzuru Hanyu, campionul olimpic en titre la patinaj artistic, care s-a accidentat la glezna dreapta in luna noiembrie, si-a reluat antrenamentele pe gheata saptamana trecuta, cu o luna inaintea debutului Jocurilor de la PyeongChang, a anuntat marti un oficial al Federatiei nipone, Yoshiko…

- Biatlonistul norvegian Ole Einar Bjoerndalen, cel mai titrat sportiv din istoria JO de iarna, nu va participa la Olimpiada de la Pyeongchang, el nefiind convocat in echipa Norvegiei pentru competitia din Coreea de Sud. "Rezultatele lui Ole Einar Bjoerndalen la individual la Cupa Mondiala nu sunt…

- Reprezentantii Seulului si ai Phenianului au inceput, luni, o noua serie de discutii pentru a discuta oferta Coreei de Nord de a trimite o formatie artistica la Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang de luna viitoare, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Mai sunt fix 30 de zile pana incep Jocurile olimpice de iarna 2018, care se vor desfașura la PyeongChang, in Coreea de Sud, intre 9 și 25 februarie 2018 . Mascota aleasa reprezinta un tigru alb și se numește Soohorang. “Sooho”, care inseamna “protecție in coreeana, simbolizeaza protecția oferita sportivilor,…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfirsit ale Olimpiadei, au anuntat, marti, oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap. Marti,…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Coreea de Sud si Republica Populara Democrata Coreeana (Coreea de Nord) au convenit sa aiba saptamana viitoare convorbiri la nivel inalt, unul dintre subiectele ce vor fi discutate fiind potentiala participare a Phenianului la Jocurile Olimpice de Iarna din statiunea sud-coreeana Pyeongchang, din…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a salutat aparenta dorința a lui Kim Jong-un de a intra intr-un dialog și a cerut, intr-o ședința de guvern azi, la Seul, masuri urgente pentru a ajuta Coreea de Nord sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang.

- Sportivii rusi au fost interzisi la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang 2018, a anuntat, marti, Comitetul International Olimpic, conform BBC. Decizia vine ca urmare a scandalului de dopaj in masa in care este implicata Rusia, iar atletii care pot dovedi ca nu au probleme cu dopingul vor avea…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…