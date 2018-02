Stiri pe aceeasi tema

- Romania este reprezentata la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang de 28 de sportivi. Mai jos aveti lista sportivilor si antrenorilor romani prezenti la competitia din Coreea de Sud, dar si programul tricolorilor nostri. Prima care va intra in focuri va fi schioarea Timea Lorincz, sambata, la...

- La Jocurile Olimpice de la PyeongChang vor participa și sportivi care nu au vazut prea multa zapada in țarile din care vin. Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang incep vineri și pot fi urmarite in direct pe Eurosport și pe programele TVR. Unul dintre exemple este cel al lui Pita Taufatofua din…

- JO DE IARNA 2018. Startul a fost dat cu patru partide curling dublu mixt, desfasurate simultan joi dimineata, la centrul de curling de la Gangneung, oras de coasta care gazduieste probele pe gheata din cadrul JO 2018.Intr-unul dintre cele patru jocuri, formatia Statelor Unite a invins cu…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, care va sosi joi in Coreea de Sud, inaintea ceremonie de deschidere a jocurilor, nu a exclus miercuri posibilitatea unui dialog direct. Aflat la Tokyo, el a anuntat insa "cea mai dura si agresiva runda de sanctiuni impotriva Coreei de Nord", informeaza Reuters.Agentia…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Cateva sute de manifestanti au protestat marti, in portul Mukho, la sosirea unui vas care a adus 120 de artisti nord-coreeni. Multi purtau pancarte cu chipul liderul Kim Jong-Un taiat cu doua linii, in timp ce altii au dat foc drapelului statului comunist si unor bannere cu lozinci pro-unificare. …

- Gigantul sud-coreean Samung Electronics a facut o donatie de 4.000 de exemplare din "editia olimpica" a smartphone-ului sau de top Galaxy Note 8, pentru ca acestea sa fie distribuite gratuit sportivilor si responsabililor Comitetului International Olimpic.Insa sportivii nord-coreeni si…

- Potrivit Ministerului Unificarii de la Seul, Coreea de Nord a anuntat ca sora liderului de la Phenian va face parte din delegatia nord-coreeana formata din 22 de inalti oficiali care va participa la Jocurile de Iarna de la PyeongChang.Kim Yo-jong este sora cea mica a liderului nord-coreean…

- Peste 1.200 de agenti de securitate de la Pyeongchang au contractat un norovirus si au fost retrasi din dispozitiv, cu doar cateva zile inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, au anuntat organizatorii, citati de lefigaro.fr. Dintre acestia, 41 de au resimtit duminica senzatii…

- Dintre cele 1.200 de persoane, 41 au acuzat brusc duminica o stare de rau, cu diaree si varsaturi, fiind transferati la spital, unde medicii au stabilit sa sunt infectate cu norovirus, care cauzeaza aparitia gastroenteritei. Virusul este extrem de contagios, putand fi transmis prin apa sau alimente.…

- Romanii care vor lupta pentru medalii la Olimpiada de la PyeongChang au dat onorul la drapel in aceasta dimineata. Toti membrii delegatiei au fost prezenti la ceremonia de ridicare a tricolorului in satul olimpic. De vineri, TVR transmite Jocurile Olimpice de iarna.

- Mai sunt doar trei zile pana la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, Coreea de Sud..Totuși, criza care a pornit inainte de Olimpiada poate pune in pericol buna desfașurare a evenimentului. Virusul a afectat deja cel puțin 41 de paznici și prezinta un risc medical major in spațiile aglomerate.

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- In lot pentru Jocurile Olimpice de iarna care urmeaza sa inceapa pe 9 februarie, boberul Paul Muntean a fost exclus luni, iar ieri a fost reprimit, la interventia COSR , insa participarea lui la competitie nu este sigura. Cu doar trei zile inainte de plecarea in Coreea de Sud, la JO de iarna de la…

- Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare Coreea de Sud pentru intrevederi cu liderii sud-coreeni si a asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Potrivit unor surse diplomatice, secretarul general al ONU ar putea profita de ocazie…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a recomandat ca la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) sa se utilizeze vechea versiune a flacoanelor in care sunt pastrate esantioanele recoltate sportivilor, din cauza semnelor de intrebare legate de fiabilitatea celor de ultima generatie,…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Sportiva Raluca Stramaturaru, care va reprezenta Romania la proba de sanie din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, a afirmat miercuri, ca delegatia tarii noastre spera la o medalie olimpica chiar de la aceasta editie a JO.“Pot spune ca sunt foarte fericita ca m-am calificat…

- Patinatoarea rusa Olga Graf a anuntat marti ca a refuzat invitatia Comitetului International Olimpic (CIO) de a lua parte la Jocurile de iarna de la PyeongChang, programate luna viitoare, informeaza agentia Reuters. Graf, una dintre cele trei patinatoare de viteza aflate pe lista cu cei…

- Coreea de Nord a anulat brusc un eveniment cultural programat in comun cu Coreea de Sud, informeaza Seulul, scrie News.ro, citand BBC. Programat pentru 4 februarie la muntele Kumgang in Coreea de Nord, acesta facea parte dintr-o serie de evenimente inainte de Olimpiada de iarna gazduita de Coreea de…

- Alaturi de Cristopher Hoerl, și Nicolae Gaiduc vor evolua pentru Moldova la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang, programate in perioada 9-25 februarie 2018, transmite IPN. Nicolae Gaiduc are 21 de ani și evolueaza la proba schi fond. Sportivul din Ungheni a acumulat numarul de puncte și concursuri…

- Patinatorii rusi Ksenia Stolbova si Ivan Bukin nu pot participa la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, din cauza scandalului de dopaj din Rusia. "Comitetul International Olimpic, fara nicio explicatie, nu i-a admis pe Ksenia Stolbova si Ivan Bukin", a anuntat federatia rusa, care considera deciia…

- Brazilia, o tara tropicala lipsita de varfuri montane inzapezite si fara traditie in sporturile de iarna, va trimite o delegatie compusa din noua sportivi la Jocurile Olimpice de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat Comitetul Olimpic Brazilian (COB), citat de agentia EFE. Sportivii…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Mici grupuri de demonstranti sud-coreeni au protestat luni fata de participarea unei delegatii din Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care vor avea loc luna viitoare, cu prilejul unei vizitei la Seul a oficialilor nord-coreeni, condusa de cantareata Hyon

- Biatlonista Eva Tofalvi a anuntat, joi, ca a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Pentru Tofalvi va fi a sasea participare la Jocurile Olimpice. “Am facut calificarea pentru a sasea Olimpiada! Multumesc tuturor celor care au crezut in mine”, a scris Tofalvi pe Facebook.Sportiva…

- Phenianul a suscitat ingrijorare pe plan international in 2017 prin cresterea numarului de lansari de rachete si efectuarea unui al saselea test nuclear prezentat ca fiind un experiment cu bomba cu hidrogen.Dar Nordul tocmai a acceptat sa participe la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang,…

- Atleții din Coreea de Nord și Coreea de Sud vor defila impreuna cu același steag la ceremonia de deschidere a Ilimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat, miercuri, Ministerul Unificarii din Coreea de Sud, scrie realitatea.net.

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Mai sunt fix 30 de zile pana incep Jocurile olimpice de iarna 2018, care se vor desfașura la PyeongChang, in Coreea de Sud, intre 9 și 25 februarie 2018 . Mascota aleasa reprezinta un tigru alb și se numește Soohorang. “Sooho”, care inseamna “protecție in coreeana, simbolizeaza protecția oferita sportivilor,…

- TAS a anuntat, marti, ca a primit 42 de solicitari de apel din partea sportivilor rusi suspendati de CIO pentru Jocurile Olimpice de iarna, din cauza dopajului, informeaza Reuters. Cei 42 fac parte dintr-un grup de 43 de sportivi rusi, carora CIO le-a interzis participarea la Pyeongchang din cauza…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Comitetul International Olimpic a anuntat luni ca va fi ''cat se poate de flexibil'' in privinta sportivilor nord-coreeni dornici sa participe la urmatoarele Jocuri Olimpice de iarna organizate in Coreea de Sud, la PyeongChang, inclusiv in ceea ce priveste modalitatile de inscriere. ''Vom fi cat…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a salutat aparenta dorința a lui Kim Jong-un de a intra intr-un dialog și a cerut, intr-o ședința de guvern azi, la Seul, masuri urgente pentru a ajuta Coreea de Nord sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang.

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018, de la PyeongChang, informeaza AFP.Rusia "va coopera" cu Agenția…

- Sportivii rusi au fost interzisi la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang 2018, a anuntat, marti, Comitetul International Olimpic, conform BBC. Decizia vine ca urmare a scandalului de dopaj in masa in care este implicata Rusia, iar atletii care pot dovedi ca nu au probleme cu dopingul vor avea…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne. Decizia Comitetului International Olimpic (CIO) vine ca urmare a dopajului de stat organizat…

- Rusia, țara cu antecedente serioase in ceea ce privește probelemele cu dopajul, a fost exclusa oficial de la Olimpiada de Iarna, competiție ce va incepe in februarie, in Pyeongchang (Coreea de Sud). Decizia a fost luata astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de Comitetul Executiv al CIO, reunit…