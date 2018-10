Stiri pe aceeasi tema

- Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com La finalul saptamanii trecute, una dintre cele mai promitatoare baschetbaliste din tara, singura jucatoare prahoveana prezenta in prima grupa valorica a baschetului feminin, Ioana Andreea Ghizila, a debutat pentru noua sa echipa, A.C.S. Sepsi SIC Sfantu Gheorghe.…

- Vernisaj de succes la Caminul Artei Secția de Grafica a Uniunii Artiștilor Plastici reușește ceea ce nu reușesc celelalte secții - sa susțina cu relativa regularitate manifestarea care ii confera personalitate: Salonul anual al creatorilor de gen. Anul acesta are loc cea de-a opta ediție gazduita in…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 31.894 locuri de munca, în data de 28 septembrie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) folosește in prezent 74 de camere video fixe, care au ca scop citirea placutelor de inmatriculare, stabilind daca șoferii au platit sau nu rovinieta pentru a circula pe drumurile nationale si pe autostrazile din Romania Potrivit datelor…

- Dupa un sezon petrecut in al doilea esalon valoric, echipa de baschet feminin a Clubului Sportiv Municipal Targoviste a revenit in LNFB. Mai mult, formatia pregatita de Catalin Tanase si Valerian Ioan va evolua in grupa valorica 1-6, alaturi de campioana ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, CSM Satu Mare, CS…

- Romania Mare, „Acasa la noi” „– Dobrogea! – Prezenta!”; „– Muntenia! – Prezenta!”; „– Transilvania! – Prezenta!”; „ – Bucovina! – Prezenta!” „–Basarabia! – Prezenta!”; „– Moldova! – Prezenta!” Asa a inceput spectacolul dat pe 17 august 2018 de tinerii veniti in Centrul de Agrement Valea Budului…

- FCSB - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING.Pe Arena Naționala vom fi martorii unui duel intre locurile 2 și 3 inainte de aceasta etapa. Echipele antrenate de Nicolae Dica și Eugen Neagoe au avut un debut slab de sezon, cu eșecuri la Giurgiu și Targu Mureș, insa și-au revenit rapid din pumni și au urcat…

- La nivel national continua sa existe sase mari centre regionale in care pretul mediu solicitat pentru un metru patrat de apartament ajunge la peste 1.000 de euro pe metru patrat util, potrivit celui mai recent raport de piata realizat de Imobiliare.ro. Citeste si Milioane de romani risca amenzi,…