Olimpia Bucuresti si-a sarbatorit campionii. Deputatul Ioana Bran, la eveniment (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6 din Municipiul București, a sarbatorit Centenarul Marii Uniri in inima comunitații.Un eveniment care a adus multa incantare bucureștenilor a fost aprinderea luminițelor in cel mai frumos parc al Capitalei: Parcul Drumul Taberei. Pe 1 decembrie, la…

- Centenarul Marii Uniri va fi un eveniment special și pentru codleni. Pe 1 decembrie vor fi aprinse luminile festive de sarbatori. Organizatorii au pregatit o slujba religioasa in memoria eroilor, parada speciala de 1 Decembrie, și un Spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri (pe Promenda Codlea),…

- Acum 100 de ani se naștea la Brașov poetul, eseistul, memorialistul, traducatorul, diplomatul, profesorul universitar, calatorul Ștefan Baciu. Și exact astazi 29, octombrie 2018, a fost sarbatorit la muzeul care-i poarta numele, impreuna cu o parte importanta a moștenitorilor sai culturali,…

- Vinul moldovenesc este sarbatorit in acest weekend si in Romania. Mai multi vinificatorii din tara noastra au mers sa-si promoveze licorile la Snagov. Producatorii au trecut Prutul nu doar cu vinuri, ci si cu bucate traditionale.

- Ieri, 26 septembrie 2018, pe durata a peste patru ore, s-a desfașurat in „Capitala Țarii Moților” o mare adunare festiva a locuitorilor din zona Apusenilor la care au participat, conform oficialitaților, peste 3.500 de persoane, aceasta fiind organizata de administrația publica locala in colaborare…

- Pe durata a peste patru ore, ieri s-a desfașurat in „Capitala Țarii Moților” o mare adunare festiva a locuitorilor din zona Apusenilor la care au participat, conform oficialitaților, peste 3.500 de persoane, aceasta fiind organizata de administrația publica locala in colaborare cu numeroase instituții…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a gazduit, in perioada 17-19 septembrie a.c., lucrarile conferinței „De la istorie naturala la metafizica naturii - From Natural History to Metaphysics of Nature”, care s-a bucurat de prezența unor reputați cercetatori de la universitați prestigioase din…

- Un simpozion de mare importanța internaționala va avea loc in urmatoarea perioada la Muzeul ASTRA! Este vorba despre Simpozionul International de Ceramica, editia a 51-a, care va fi gazduit, in perioada 23-28 septembrie 2018, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, Pavilionul Muzeal Multicultural,…