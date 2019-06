Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Plahotniuc, presedintele Partidului Democrat care, pana vineri, a condus Guvernul Republicii Moldova, a facut primul anunt public dupa ce a fugit din tara. Dupa ce partidul sau a predat puterea coalitiei dintre presedintele Igor Dodon si a proeuropenilor condusi de Maia Sandu si de Andrei Nastase,…

- Vlad Plahotniuc a venit cu un mesajpe Facebook, dupa ce in ultimele zile presa din Republica Moldova a scris ca acesta a plecat din țara. Liderul PD spune ca partidul sau va forma o „opoziție activa” ș a ca „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia”.

- 'Noi, fara indoiala, il vom sprijini si pe presedintele Dodon, si pe actualii sai parteneri de coalitie, pentru ca ei sa scape in sfarsit de cei (...) care au uzurpat puterea pana de curand in Moldova si pentru ca, in pofida unor posibile contradictii interne, sa gaseasca forte sa conlucreze in interesele…

- Republica Moldova nu are o democrație perfecta, dar și in condițiile acestea in ultimii 30 de ani, nu s-a intamplat niciodata ca un guvern care a pierdut alegerile sa nu sa se retraga de la guvernare. Cel puțin asta a declarat noul Ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europenii, Nicolae Popescu,…

- Dmitri Kozak, vicepremier al Federatiei Ruse si reprezentantul special al presedintelui rus pentru relatii economice si comerciale cu Republica Moldova, sustine intr-un interviu acordat cotidianului Kommersant ca in timpul intrevederii avute la Chisinau cu liderul Partidului Democrat (PDM), Vlad…

- O persoana a anunțat azi, telefonic, ca in cladirile Parlamentului, Guvernului și Președinției din Republica Moldova ar fi fost amplasate materiale explozive. Mariana Bețivu, ofițerul de presa al Inspectoratului General al Poliției, a comunicat ca cineva a sunat la serviciul 112 și a anunțat ca in cladirile…