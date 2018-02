Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Mara Calista a anuntat luni ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, motiunea vizand ordonante de urgenta date de Guvern care „n-au facut decat sa…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, liberalul Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for ma. "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare.…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, despre cresterile salariale sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- La putin timp dupa conferinta de presa in care ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ultimele noutati legate de Legea salarizarii unitare si de transferul contributiilor, jurnalistul Dan Andronic a postat un mesaj despre strategia salariala pe care o va avea in continuare Editura Evenimentul…

- USR critica modul in care ministrul Muncii a raspuns nelamuririlor din spațiul public cu privire la salarizare. Deputatul Cristian-Gabriel Seidler a precizat ca Lia Olguța Vasilescu nu a facut altceva decat sa prezinte cifre alambicate, fara a lamuri situația. USR critica modul in care ministrul Muncii…

- Soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii infractiunii si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. De asemenea, actul normativ adoptat astazi de Camera Deputatilor elimina si…

- Presedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat marti ca pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre salariatii din mediul…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari…

- De exemplu, afectati sunt greferii cu vechime mai mare de 15 ani, care vor pierde la salariu sume de pana la 500 de lei. Reduceri de salarii vor mai fi in invatamant si sanatate pentru personalul auxiliar. Probleme ar putea aparea si in sectorul privat, dupa trecerea contributiilor la angajat, existand…

- "In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul angajatilor…

- Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat deputata PNL, Mara Calista."In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...)…

- „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari de la ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat sa creasca salariile in valoare bruta astfel…

- O motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi depusa de PNL, opoziția acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele…

- 'In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa explice public, “prin toate mijloacele”, orice problema care ar aparea cu privire la legea salarizarii. Liderul PSD nu exclude posibilitatea existenței unor „efecte negative ascunse”, despre care a declarat ca „nimeni nu sta pe ganduri…

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a anuntat va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv si voi propune conducerii PNL…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Proiectul de modificare a legii privind violenta in familie se afla pe lantul de avizare si va fi transmis foarte curand la Parlament, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile de specialitate din Parlament. Ea a fost intrebata cum…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, potrivit Mediafax."Este de-a dreptul revoltator,…

- FSLI: Secretare si soferi din primarii, platiti mai bine decat profesorii Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele…

- In ultimii doi ani, Romania se confrunta cu o criza acuta a forței de munca. Statisticile spun ca toate domeniile sunt afectate, dar cel mai mult – sectorul construcțiilor. Efectele se simt deja, dar ele vor deveni și mai greu de ignorat incepand de anul viitor, cand mai multe mari proiecte de infrastructura…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane - de taxi, rent a car si prin curse…

- PSD numește Poliția incompetenta, intr-un clip in care vrea sa explice necesitatea modificarii legilor justiției. Clipul a fost distribuit pe Facebook și s-a viralizat rapid. In clipul distribuit pe Facebook se sugereaza ca folosirea camerelor de supraveghere in anchetele realizate pana acum s-ar face…

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- „In primul rand, suspendam protestul din respect pentru regele Mihai, pentru ca maine ajunge cortegiul funerar si in urma negocierilor purtate azi cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care si-a luat angajamentul ferm ca pe data de 20 se va emite ordonanta prin care se scoate sintagma „in mod…

- Incadrarea in tinta de deficit de 3% din produsul intern brut si chiar depasirea acesteia nu reprezinta o problema daca Executivul poate sa explice Comisiei Europene depasirea controlata a deficitului, a declarat, miercuri, Eugen Teodorovici, presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, dupa…

- „Miercuri, 29 noiembrie a.c., in sedinta de plen a Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat Legea prevenirii.Aceasta a fost adoptata cu un numar 177 de voturi pentru si 26 de voturi impotriva. Asa cum am promis si discutat cu cetatenii in campania electorala, iata ca proiectul mult asteptat,…

- Anchetatorii au reusit sa puna 'cap la cap' filmul triplei crime care a socat toata Romania. Cum a actionat macelarul din Satu Mare? Este extrem de socant. Potrivit unor surse, filmul complet al triplului asasinat s-a petrecut dupa un scenariu demn de un film horror pe care Razvan Rentea, in varsta…

- Partidul Național Liberal va redepune luni, la Parlament, pentru a treia oara, moțiunea pe energie, a anunțat președintele formațiunii, Ludovic Orban. "Astazi vom redepune moțiunea pe energie, intitulata 'România în bezna — PSD și ALDE fura curent'. Este a treia…

- Vineri, de la ora 12.00, la Muzeul Județean Argeș sunt așteptaț iministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu și europarlamentarul Viorica Dancila. Vizita este prilejuita de dezbaterea cu tema „Dezvoltarea economica, sociala și…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a respins luni, pentru a doua oara, motiunea initiata de PNL, impotriva ministrului Energiei, intitulata „Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent”. Pe 14 noiembrie documentul a fost redepus, dupa ce a fost respins de Biroul permanent. Liderul deputatilor PNL,…

- "Motiunea simpla pe energie a fost depusa asa cum a fost si saptamana trecuta, textul este identic. S-a dat un vot de respingere. Nu au schimbat nimic, nici un cuvant. Nu se incadreaza in prevederile regulamentare si incalca decizia CCR 148/2007. Initiatorii pot sa o redepuna de cate ori doresc.…

- Liberalii constanteni organizeaza astazi, de la ora 16.30, un miting pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului. Traseul mitingului este Stadionul Portul Bulevardul Ferdinand Bulevardul Tomis Prefectura Constanta.Liberalii considera ca e nevoie de presiunea sociala asupra tuturor parlamentarilor…

- Vineri, 24 noiembrie, ora 12.00, la Muzeul Județean Argeș, va fi organizata dezbaterea cu tema “Dezvoltarea economica, sociala și culturala a zonelor rurale din Romania ” organizata de Confederația Sindicala Naționala MERIDIAN și Federația AGRO PROPACT. Evenimentul se va desfașura in Amfiteatrul Muzeului…

- "PNL anunța redepunerea moțiunii simple 'Romania in bezna. PSD și ALDE fura curent', adresata ministrului Energiei, domnul Toma Petcu. Pe aceasta cale vrem sa va informam ca liberalii nu se vor lasa intimidați de atitudinea abuziva a coaliției și a majoritații din parlament, PSD-ALDE, prin care ne-a…

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus, marti, pentru a doua oara, motiunea simpla "Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent". "PNL anunta redepunerea motiunii simple 'Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent', adresata ministrului Energiei, domnul Toma Petcu. Pe aceasta…