- Lia Olguta Vasilescu spune ca Marian Vaghelie a avertizat-o chiar cu o luna inainte ca ea sa se aleaga cu dosar penal, pe vremea cand era primar al Craiovei. Aceasta si-a mai amintit o informatie din preajma alegerilor prezidentiale din 2014. Zvonul ca George Maior ar putea fi premier daca…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu,…

- Un alt nume pe lista despre care vorbeste Marian Vanghelie confirma spusele acestuia. Lia Olguta Vasilescu spune ca Vaghelie a avertizat-o chiar cu o luna inainte ca ea sa se aleaga cu dosar penal, pe vremea...

- La Congresul PSD din data de 10 martie au fost alesi noii lideri ai partidului. Presedinte executiv a fost aleasa Viorica Dancila, iar secretar general al PSD Marian Neacsu. Iata lista completa a noii conduceri a PSD: Presedinte executiv: Viorica DancilaSecretar general: Marian NeacsuRegiunea Bucuresti…

- "In calitate de profesor din Virginia de Vest - și am invațat 10 ani -caștig aproximativ 1.300 dolari la fiecare doua saptamani și ei doresc sa-mi ia 300 de dolari pentru creșterea contribuțiilor la bugetul de sanatate, a declarat Katie Endicott, profesoara de liceu. "Dar ei imi spun ca este…

- Dorel Caprar: „Guvernul și-a respectat promisiunea din campania electorala, de a mari substanțial salariile angajaților din domeniul sanatații și din invațamant, doua domenii care sunt prioritare pentru Partidul Social Democrat. Incepand cu 1 martie 2018, angajații din cele doua domenii beneficiaza…

- Al treisprezecelea salariu va fi luat in calcul la stabilirea cuantumului pensiei, anunta ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Lia Olguta Vasilescu: „Se ia in calcul acordul global, pentru ca au fost pensionari care au avut al treisprezecelea salariu. Se vor lua toate componentele salariale pe care…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- Avertisment dur al ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In direct la Romania TV, aceasta le-a transmis angajatorilor ca Guvernul nu renunta la revolutia fiscala si acestia trebuie sa modifice contractele angajatilor pana la 31 martie.Citește și: La „Rabla” NU va mai fi acceptata orice…

- "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa. Am adoptat si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei, practic orice persoana care lucreaza…

- Presedintele Federatiei Sanitas, Leonard Barascu, a declarat, luni, dupa intalnirea sindicalistilor CNRSL Fratia cu ministrul Muncii, ca in domeniul Sanatatii aproximativ 5.000 de angajati au primit salarii scazute, cu sume cuprinse intre 186 si 1.000 lei. „Scaderi salariale in domeniul…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- Prim ministrul Viorica Dancila si mai multi membri ai cabinetului s au intalnit astazi cu reprezentanti ai asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr o serie de intalniri pe care seful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociatiile care…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant suspenda protestul anuntat pentru joi, 22 februarie, in urma discutiilor care au avut loc miercuri cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat federatia sindicala citata de Agerpres.ro. Sindicalistii din invatamant au declarat, dupa pichetul de miercuri,…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva"si 16 abtineri, relateaza News.ro.

- Plenul Camerei Deputatilor urmeaza sa isi exprime votul, miercuri, la motiunea simpla intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", initiata de liberali.Motiunea impotriva ministrului Muncii, depusa de PNL, a fost dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor.…

- Unii angajatori profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal. ‘Ati vorbit despre faptul ca as fi…

- La sondajul realizat de DCNews, au raspuns 28.733 de persoane. 11.669 de persoane, adica un procent de 40,63% susțin ca salariile au scazut, 8.287 (28,85%) susțin ca salariile au crescut și 8.766 (30,52%) afirma ca salariile au ramas la fel. Posibil vot politic ”Segmentul celor care…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de peste 60 de parlamentari liberali va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale", semnata de 62 de parlamentari PNL, va fi dezbatuta…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan vrea sa-i arate ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intr-un mod inedit, masura minciunilor pe care le spune cu o nonsalanta debordanta. Parlamentarul liberal i-a indemnat pe romanii ale caror venituri vor fi diminuate prin aplicarea controversatelor legi ...

- Liberalii au depus marti, la Camera Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in care afirma ca se impune demiterea acesteia din cauza "incompetentei de care a dat dovada".

- Liberalii depun luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale”. In paralel, reprezentanții PNL spun ca vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile taiate de la inceputul anului…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - FSLI, structura la care este afiliata și Alianța Sindicatelor din Invațamant Suceava, cu peste 8.500 de membri, a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat Premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul…

- Platforma Romania 100 sustine ca zeci de mii de oameni din sectorul public si cel privat "vor fi afectati negativ de experimentul PSD - ALDE cu salarizarea publica" si cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "degringolada" creata. "PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au…

- In cursul zilei de ieri, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, anunțase ca in perioada urmatoare Carmen Dan va face o serie de precizari importante in cadrul unei conferințe de presa. Cele mai importante declarații vor fi transmise, in format LIVE TEXT, pe DC News. …

- "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat aceea declaratie de ieri prin vrea sa (...) forteze, sa intervina in relatia dintre angajator si angajat si sa trimita in control ITM si sindicatele. Inteleg ca dupa aceea va trimite ANAF, ii baga…

- In timp ce tot mai mulți angajați din justiție, sanatate, administrație și educație reclama venituri mai mici, ministrul Muncii vine cu explicații. Lia Olguța Vasilescu susține ca doar trei la suta dintre bugetari primesc bani mai puțini.

- Traian Basescu ii acuza de incompetenta pe Liviu Dragnea si pe noul Guvern Dancila dupa ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit astazi cu declaratii referitoare la legea salarizarii si efectele „revolutiei fiscale”.

- Trecerea contributiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Scandalul este imens, iar ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, se apara. Aceasta sustine ca nu sunt scaderi salariale si da vina pe cei de la sindicate.Citește și: RUSINOS! Unde a dus…

- Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat deputata PNL, Mara Calista."In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...)…

- Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa explice public, “prin toate mijloacele”, orice problema care ar aparea cu privire la legea salarizarii. Liderul PSD nu exclude posibilitatea existenței unor „efecte negative ascunse”, despre care a declarat ca „nimeni nu sta pe ganduri…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Sindicaliștii APIA o critica dur pe Lia Olguta Vasilescu, care a anunțat ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40%, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei."Toți colegii mei așteapta sa vada ce salarii vor lua din aceasta luna. Mai rau i-au…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a anuntat va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv si voi propune conducerii PNL…

- Presedintele Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa Bogdan Hossu a spus ca sindicalistii au avertizat inca de la inceput ca transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat va determina o scadere a salariilor. Liderul sindical a atras atentia asupra faptului ca urmeaza scaderi ale…

- Guvernul Dancila abia a fost investit, dar este extrem de contestat. Divergentele au inceput odata cu balbaiala Executivului pe Declaratia 600 si totul a erupt dupa ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca vor scadea salariile anumitor bugetari.Acum, cei de la Palatul Victoria…

- Familiile ar putea beneficia de deduceri pentru copii, precum cheltuielile pentru meditatii, daca se va aplica impozitul pe gospodarie, a declarat, luni, 29 ianuarie, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile parlamentare reunite. Ea a fost rugata de jurnalisti sa…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul propus al Muncii, a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 30 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si doua abtineri, informeaza Mediafax.Lia Olguta Vasilescu a ocupat, din ianuarie 2017, portofoliul de la ...

- COMUNICAT DE PRESA Deputatul PSD Cristina Burciu, informata de ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu: „Familiile si persoanele singure pot fi sprijinite si prin interventia autoritatilor locale pentru solutionarea situatiilor dificile

- Guvernul Romaniei este implicat intr-un nou scandal imens. De aceasta data, o ordonanta data de Executiv ii duce pe ministri la tribunal.Fostul premier, Mihai Tudose, dar si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu vor ajunge la judecata, iar acuzatiile sunt deosebit de grave. O veche amenințare…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, marti, la sosirea la sediul PSD, ca ea si Gabriela Firea au spus ca nu isi doresc functia de premier si si-a exprimat convingerea ca nu va fi nicio problema ca ea sa fie ministru al Muncii si in viitorul...

- 2018 aduce schimbari majore pentru români. Salariul minim va crește, iar contribuțiile sociale vor fi transferate de la angajator la angajat. De la anul vor crește și pensiile, dar și indemnizațiile pentru creșterea copilului. În 2018, salariații din instituțiile și autoritațile publice…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca a discutat cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu despre filmuletul controvesat, potrivit caruia anchetatorii sunt incompetenti, afirmând ca Politia este „chiar competenta”. „Eu nu stiu ca doamna sa fi facut o asemenea declaratie.…

- PSD numește Poliția incompetenta, intr-un clip in care vrea sa explice necesitatea modificarii legilor justiției. Clipul a fost distribuit pe Facebook și s-a viralizat rapid. In clipul distribuit pe Facebook se sugereaza ca folosirea camerelor de supraveghere in anchetele realizate pana acum s-ar face…

- Filmuletul pleaca de la ipoteza ca la metrou are loc o crima, iar privitorul, un simplu cetatean, este prin preajma. Clipul prezinta un scenariu in care acesta ajunge "vinovatul de serviciu" in lipsa adevaratului faptas. ”Se poate intampla ca politia incompetenta sa nu-l identifice pe ucigas.…