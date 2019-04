Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Emilia Șercan a explicat, miercuri, la "Adriana Nedelea la FIX", cum și de ce a fost amenințata cu moartea. Mesajul a fost primit pe telefon și ar avea legatura cu demersurile jurnalistei privind deconspirarea plagiatelor de la Academia de Poliție. "Luni seara, la 09.05 (PM-n.r.), am primit…

- FCSB intalnește duminica, pe Arena Naționala, pe CS Universitatea Craiova intr-o partida in care nici una dintre echipe nu-și mai poate permite pași greșiți. Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au ținut sa le transmita un mesaj inedit jucatorilor din Banie inainte de meci.„Succes echipei Universitatea…

- Tudorel Toader afirma, vineri seara, intr-o postare pe Facebook intitulata "O simpla precizare", ca "Un post tv nu isi exercita libertatea de informare doar prin intermediul cuiva care nu intelege sa respecte regulile minimale!".Ovidiu Oanta, reporter Pro TV, a publicat pe contul sau de…

- Deputata PSD Aida Caruceru a postat pe contul sau de Facebook un colaj foto care sugereaza ca antreprenorul Ștefan Mandachi, inițiatorul protestului pentru autostrazi, s-ar fi intalnit cu președintele Klaus Iohannis intr-o drumeție pe munte. Colajul foto, semnalat in premiera de Realitatea.net, arata…

- Uitati, mai exact, ce nazbatii a facut personagiul alaltaieri: a fost nevoit sa-si stearga propria pagina de Facebook, dupa interpelarea anti pe care a avut-o la Bruxelles la adresa Codrutei. Nu va mai spunem ce postari avea pe pagina, si cat de multe, ca omul cica nu facea fata efectiv la sters, in…

- Marea nunta a anului in PSD s-a terminat in ropote de aplauze din partea celor prezenți. Olguța Vasilescu și Claudiu Manda și-au unit destinele in fața statului chiar in ziua de Dragobete. Ceremonia religioasa și petrecerea urmeaza sa aiba loc la sfarșitul lunii. Manda nu a mai rezistat presiunii momentului…

- „Nu mai am nici o indoiala ca respingerea Olgutei Vasilescu a fost un joc in doi, un joc intre Dragnea si Iohannis. Ca dovada, imediat ce dintre cei propusi a disparut Olguta Vasilescu, presedintele s-a multumit la transporturi si cu un incompetent de teapa lui Razvan Cuc. Recunosc, nu plang de grija…

- Ludovic Orban susține, dupa ce PSD l-a acuzat ca este avocatul bancilor pentru ca solicita forurilor europene eliminarea taxei pe lacomie, ca Guvernul nu mai este capabil sa obtina finantare. „Conteaza ce zice PSD? Credeți ce spune PSD? Ce a obținut? Uitați-va ce pațește Guvernul pentru ca…