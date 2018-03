Stiri pe aceeasi tema

- „Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul de a depune o motiune de cenzura, vom folosi acest drept constitutional, in momentul cel mai potrivit in care vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie si in care consideram noi ca exista cele mai mari sanse ca o…

- Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 3.217 din 16 februarie 2018 semnat de ministrul Educatiei, Valentin Popa, care prevede modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei in ceea ce priveste echivalarea studiilor elevilor care se intorc in…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale in cazurile in care sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori.

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- Ministrul Educației ii amenința cu sancțiuni pe profesorii care au boicotat simularea evaluarii naționale. Valentin Popa a precizat, la Parlament, ca trebuie vazut daca gestul cadrelor didactice care au refuzat sa se prezinte la simulare nu incalca preve3derile legale și poate fi sancționata disciplinar.

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel, USR continua seria de initiative legislative care urmareste eliminarea unor drepturi speciale ale parlamentarilor, vazute de cetateni…

- Simularea Evaluarii Naționale are loc in toate școlile din Buzau, cu excepția Liceului pentru Nevazatori. Asta, deși zilele trecute aproximativ 80% dintre membrii de sindicat semnau participarea la acțiunea sindicala de boicotare a acestui examen. Schimbarea brusca de atitudine a majoritații sindicaliștilor…

- Ministrul Educatiei face un apel catre profesori sa renunte la boicotarea simularii evaluarii nationale de luni, amintindu-le ca "tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018". "Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la…

- Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018. Sindicaliștii au precizat ca angajații din educație protesteaza din cauza nemulțumirilor majore și a lipsei de raspuns…

- Profesorii vor boicota simularile la Evaluarea Naționala, dar și la bacalaureat, deoarece sunt nemulțumiți de grilele de salarizare, dar și de faptul ca guvernanții nu au raspuns repetatelor cereri ale sindicatelor. La nivel național, Federația Sindicatelor Libere din Invațamant va boicota simularile…

- Ce se va intampla luni in timpul simularii Evaluarii Naționale? Sorin Dragne, lider FSLI, a explicat intr-o intervenție telefonica la un post de televiziune ce presupune boicotarea examenelor de maine. Sorin Dragne a explicat ca, luni, profesorii nu vor intra in clasele unde are loc simularea examenului…

- Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, sunt hotarate sa boicoteze simularea examenului de bacalaureat, precizand ca angajatii din educatie au recurs la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor majore si a lipsei de raspuns din partea Guvernului, dar si a liderilor…

- „Dat fiind faptul ca Romania are deja o Strategie Naționala pentru persoanele cu dizabilitați pana in anul 2020, strategie care nu a primit niciun fel de finanțare pentru a putea fi implementata, intenționeaza Guvernul PSD sa finanțeze aceasta strategie, macar pentru perioada ramasa de implementare,…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Potrivit unei scrisori deschise a Grupului pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) Cluj-Napoca trimisa, marti, ministrului Educatiei, calitatea unei scoli moderne depinde de calitatea morala a dascalilor si de masura in care absolventii ei sunt educati ca cetateni integri. "Indepartati…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- Dupa aceasta data acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- "Haideți sa-i explicam domnului Coarna ceea ce știe foarte bine, și anume ca anul trecut a fost un spor de 40 la suta care s-a acordat polițiștilor pentru activitatea pe care ar fi urmat sa o desfașoare, daca ar fi fost sunați. Deci ei stateau la domiciliu, așteptau un telefon. Suna telefonul ca…

- "Guvernul Romaniei incurajeaza investitiile in Romania si isi propune ca obiectiv cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a infrastructurii si a serviciilor oferite cetateanului",…

- Aproximativ 10% dintre angajații din educație nu și-au primit salariile, miercuri, deși banii au fost virați catre inspectoratele școlare din 30 ianuarie cu drept de utilizare din 1 februarie. Situația trebuie rezolvata joi sau cel mai tarziu vineri, daca nu vor aparea probleme punctuale privind intocmirea…

- "Astazi este zi de salariu si, pana la aceasta ora, nimeni din Bucuresti nu a primit salariile si nici in alte judete nu s-a facut plata pana acum. Este posibil ca o parte sa intre in seara aceasta, dar cea mai mare parte sigur nu isi vor primi banii azi. De cand s-a schimbat fluxul acesta financiar…

- ADLO marșeaza puternic pe formarea profesionala, intr-o țara unde forța de munca de calitate se gasește tot mai greu. In parteneriat cu colegiile tehnice „Traian Vuia” și „Constantin Brancuși”, dar și cu Primaria din Biharkersztes, societatea ce gestioneaza parcurile industriale din Oradea…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au anuntat, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Viorica Dancila, noul premier, a decis, in prima sedinta de Guvern, luarea de masuri pentru rezolvarea actiunilor Comisiei Europene impotriva Romaniei. Decizia este considerata una care care pare sa intareasca dialogul si conformarea Romaniei la cerintele UE. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri,…

- Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu. Printre acestia se afla si rectorul Universitatii Transilvania…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- "17 discipline si 34 de ore pe saptamana sunt cu siguranta prea mult, in conditiile in care informatiile cuprinse acolo, dar si metodele de transmitere sau evaluare nu sunt cele mai relevante. Astfel scoala se transforma intr-o corvoada, conducand la un start gresit in viata profesionala. Trebuie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca programul de guvernare este pregatit, urmand ca unii membri ai Guvernului sa predea mandatul si sa ii pregateasca pe noii ministri. Intrebata, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca s-a discutat si despre modificarile…

- Raspunsul lui Dragnea dupa avertismentul transmis de Comisia Europeana Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia…

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Deputatul USR de Maramures, Vlad Durus, afirma ca demiterea propriului Guvern de catre PSD pentru a doua oara in sase luni s-a mai petrecut daor in republicile bananiere aflate in razboi civil. El considera ca PSD-ALDE nu sunt capabili sa gestioneze guvernarea tarii. “Acest fapt s-a mai intalnit doar…

- "Nu o sa iau decizia de a face un nou proiect al legii educatiei, in septembrie sa il depunem in Parlament, decat dupa consultari ample la nivel national. si apreciez sprijinul si implicarea Academiei Romane in acest proiect national. Cred ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu acest proiect…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a declarat marti ca nu îsi doreste sa ocupe functia de premier, ea enumerând mai multe nume de social-democrati care ar putea prelua sefia Guvernului. "Poate sa fie Serban Nicolae, poate sa fie Mihai Fifor,…

- Liviu Marian Pop, ministrul Educatiei Nationale, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu proiectul noii legi a educatiei nationale, in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Administratia Prezidentiala, si ca principalul…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat sambata, la un post central de televiziune, ce se va intampla de acum incolo cu data la care profesorii iși incaseaza salariile, dupa ce, in ianuarie, ele au intarziat cateva zile. Acesta a facut precizari și referitoare la voucherele de vacanța de care ar…

- Daca pana recent, elevii foloseau in procesul de invatamant materiale auxiliare pe care le impuneau profesorii, de acum dascalii le vor folosi doar pe cele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei, care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar…

- Profesorii vor preda doar dupa auxiliarele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare. Procedura a fost aprobata prin ordinul…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri care vor…

- Locuri de munca in Jandarmeria Romana. Jandarmeria Romana scoate la concurs 151 de posturi de ofiter, subofiter si personal contractual prin incadrare directa. Jandarmeria Romana anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va incepe, in perioada ianuarie-martie 2018, procedurile de scoatere la concurs,…

- Intrebat daca va fi facuta o evaluare a Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu e vorba neaparat de o evaluare. Nu, n-am discutat asta. Dar vom avea discutii in ianuarie despre ce am putea face, ce s-ar putea face pentru ca actul de guvernare sa fie si mai bun. Nu exista Guvern in lume care sa aiba…