Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a anunțat, miercuri seara, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Fosta șefa a DNA sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Lia Olguța Vasilescu,…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a comentat, miercuri seara, pe pagina de Facebook, situația Laurei Codruța Kovesi care a anunțat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor. Redam integral mesajul postat de Lia Olguta Vasilescu pe pagina de Facebook: Am trait s-o vad și…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a ironizat-o, miercuri seara, pe Laura Codruta Kovesi, care a anuntat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor, recomandandu-i "sa aiba incredere in Justitie".

- "Am trait s-o vad și pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plange ca e abuzata de "statul de drept"! Cand? Exact cand iși facea campanie sa devina procuror șef european... Pe bune? Sa le spuna asta celor care au fost acuzați fix in campanie electorala! Pai sa aiba incredere in Justiție, zic! Ca parca…

- Lia Olguta Vasilescu este primul lider PSD care reactioneaza la stirea ca Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub urmarire penala. Fostul ministru al Muncii aminteste retorica adoptata pana nu demult impotriva unor politicieni anchetati de DNA.CITEȘTE ȘI: Siropul care te scapa de starea de apatie:…

- Presedintele Comisiei de control SRI si fostul ministru al Muncii, senatorul Claudiu Manda si deputatul Lia Olguta Vasilescu se casatoresc in aceasta primavara. ”Nasii vor fi niste prieteni, respectiv un fost secretar de stat Ovidiu Flori. Va fi o petrecere la care vor fi invitati foarte multi prieteni…

- Mihai Gadea a prezentat, joi, la "Sinteza zilei" informații uluitoare despre averile și casele procurorilor importanți din DNA, figuri celebre precum Mircea Negulescu, Lucian Onea, Doru Țuluș și, evident, Laura Codruța Kovesi. Procurorii Doru Țuluș și soția sa, Claudia Roșu, locuiesc intr-o vila destul…