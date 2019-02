Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a decis sa-l de în judecata pe Iohannis ca nu vrea sa semneze numirea ei în funcția de ministru al Dezvolatarii. Președintele a respins pentru a patra oara numirea sa în funcție.

- "Radem de "comisarii" care iar inventeaza scenarii...", scrie fostul ministru al Muncii pe Facebook. La comentarii, Lia Olguta Vasilescu lasa si un link spre o stire care mentioneaza ca ar fi fost acasa la Paul Stanescu pentru a-si negocia plecarea din PSD. Materialul publicat in site-ul comisarul detaliaza…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va respinge propunerile premierului Viorica Dancila pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii, si anume Mircea Draghici si Lia Olguta Vasilescu, dar ca lucreaza inca la formularea refuzului, potrivit Mediafax. „Ieri (n.n. – joi) am semnat decretele…

- Lia Olguta Vasilescu a avut o prima reactie dupa interventia chirurgicala la care a fost supusa in minivacanta de Craciun, transmite Antena3.ro. Este vorba de o interventie cu laser, care a fost programata acum in urma unui diagnostic de astigmatism, potrivit unui post de televiziune."Nu a fost o operatie…

- Fostul ministru al Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a facut o dezvaluire de proporții referitoare la mult așteptata Lege a pensiilor.Milioane de romani sunt vizați. Lia Olguța Vasilescu a dezvaluit ce s-a intamplat, de fapt, cu Legea pensiilor. Citeste AICI cine a BLOCAT,…

- Legea pensiilor, la vot final in Camera Deputatilor. Legea pensiilor ajunge la votul final in Camera Deputatilor. Marți, Comisia de munca a dat aviz favorabil proiectului. Au fost 14 voturi “pentru”, cinci “impotriva” si o abtinere. Printre amendamentele aduse in comisie se numara reducerea stagiului…

- Membri sindicatului din domeniul cailor ferate si al transporturilor din Germania (EVG) vor intra luni, 10 decembrie, in greva, ceea ce va afecta traficul trenurilor pe rutele locale, regionale si nationale. Sindicatul EVG anuntase inca de sambata, 8 decembrie, ca grevele de avertisment ar putea fi…

- Fostul ministrul al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a comentat sambata seara la TVR imaginile in care presedintele Klaus Iohannis apare inconjurat de generali SRI, spunand ca acesta a „vrut sa arate ca e sprijinit de structurile de forta”, si a spus despre comisarul european pentru politica regionala,…