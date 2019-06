Olguța Vasilescu, replică pentru Orban: Să o facă, zic! Reacția vine dupa ce președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Mediaș, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți sa creezi facilitați fiscale care imbraca forma unor privilegii”, a spus Orban. „Mie nu mi se pare normal ca IT-iștii sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. IT-iștii caștiga cel mai bine in Romania. A fost o perioada in care sa stimulezi, ca oamenii sa se duca spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, va spun sincer. De ce? Pai un angajat dintr-o forja sau un șofer… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful (actual, al) PNL descopera „neutralitatea fiscala” Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a fost prezent sambata dupa amiaza la Mediaș și a precizat in cadrul unei conferințe de presa ca nu i se pare normal ca angajații din domeniul IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Mediaș, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți sa creezi facilitați fiscale care imbraca forma unor privilegii”, a spus Orban. Liderul PNL, Ludovic…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat, sambata, la Medias ca nu i se pare normal ca angajatii din domeniul IT sa fie scutiti de plata impozitului pe venit. Ludovic Orban a sustinut, sambata, o conferința de presa la Mediaș, in județul Sibiu. “Eu am sa va spun o chestie, apropo de IT-isti. Mie…

- „Mie nu mi se pare normal ca IT-iștii sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. IT-iștii caștiga cel mai bine in Romania. A fost o perioada in care sa stimulezi, ca oamenii sa se duca spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, va spun sincer. De ce? Pai un angajat dintr-o forja sau un șofer de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Medias, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiti de plata impozitului pe venit. "Orice venit trebuie impozitat. Nu poti sa creezi facilitati fiscale care imbraca forma unor privilegii", a spus Orban. Liderul PNL,…

- Ludovic Orban susține obligarea IT-știlor la plata impozitului pe venit, dupa ce mai mult timp, aceasta categorie profesionala a fost scutita de plata obligațiilor fiscale. „Orice venit trebuie impozitat” a spus Ludovic Orban, liderul PNL atragand atenția ca aceștia beneficiaza de „privilegii” prin…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa la Medias, in judetul Sibiu, ca orice venit trebuie impozitat si ca nu i se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit, relateaza Mediafax. „Mie nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Mediaș, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți sa creezi facilitați fiscale care imbraca forma unor privilegii”, a spus Orban.Liderul PNL,…