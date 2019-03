Olguţa Vasilescu, răspuns după nuntă: "E un mesaj de ură împotriva unei familii" "Mi se pare mai mult decat ridicol si penibil domnul Orban, ca presedinte de partid sa vorbesti despre nunta a doi parlamentari dintr-un partid adversar, cu aceeasi tonalitate cu care acum cativa ani vorbeai despre 'cine este generalul'. In primul rand se minte cu nonsalanta. Noi nu am facut cununia religioasa acum. Cununia religioasa a fost facuta pe 24 februarie, inainte sa intram in post. Ca dovada, a si fost oficiata de mitropolitul Olteniei. Am discutat cu preotii, am intrebat daca este vreo problema ca petrecerea de nunta sa o facem in aceasta perioada. Ne-au spus ca nu este niciun fel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat ca și el a facut nunta in postul Craciunului, luand dispensa de la biserica pentru acest lucru, in contextul afirmației liderului PNL Ludovic Orban care a spus ca Olguța Vasilescu și Claudiu Manda sunt „pagani” pentru ca au facut nunta in postul Paștelui.Citește și: Liderul…

- Lia Olguta Vasilescu a reactionat dupa atacul lui Ludovic Orban, care a spus ca orice roman care respecta traditiile si pe semenii sai stie ca in postul Pastelui nu se fac nunti. Fostul ministru al Muncii a precizat ca nunta religioasa a avut loc pe 24 februarie.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a criticat pe Olguța Vasilescu și Claudiu Manda ca au facut nunta in post. In replica, Olguța Vasilescu i-a explicat ca ei au facut cucunia religioasa inaintea postului și doar petrecerea a fost acum. Olguța Vasilescu l-a numit pe Orban drept ”penibil”.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, la Cluj-Napoca, faptul ca nunta Liei Olguta Vasilescu si a lui Claudiu Manda a avut loc in timpul postului. „Am deschis dimineata televizorul si nu mi-a venit sa cred ce am vazut la televizor. Suntem in Postul Pastelui. Orice roman credincios,…

- Ludovic Orban a criticat, duminica, la Cluj-Napoca, in discursul sustinut la regionala nord-vest a PNL, faptul ca nunta Liei Olguta Vasilescu si lui Claudiu Manda a avut loc in timpul postului. "Am deschis dimineata televizorul si nu mi-a venit sa cred ce am vazut la televizor. Suntem in…

- Ludovic Orban a criticat, duminica, la Cluj-Napoca, in discursul sustinut la regionala nord-vest a PNL, faptul ca nunta Liei Olguta Vasilescu si lui Claudiu Manda a avut loc in timpul postului. "Am deschis dimineata televizorul si nu mi-a venit sa cred ce am vazut la televizor. Suntem in Postul Pastelui.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda i-au sfidat pe români organizând nunta în postul Paștelui, menționând ca cei care au participat nu sunt nici macar atei, ci pagâni care nu mai au voie sa conduca România, transmite Mediafax.Ludovic…

- PNL va acorda asistenta juridica gratuita cetatenilor care vor ataca in contencios administrativ hotararea de Guvern privind Fondul National de Dezvoltare si Investitii (FSDI), a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru…