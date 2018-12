Olguţa Vasilescu: Punctul de pensie se dublează în interiorul mandatului nostru "Cel mai important principiu al legii este contributivitatea, dar s-a urmarit in acelasi timp si eliminarea mai multor inechitati, cum ar fi pensii diferite intre femei si barbati sau pensii diferite intre persoane de acelasi gen care aveau acelasi punctaj, au lucrat acelasi numar de ani si cu toate astea aveau pensii diferite pentru ca au iesit pe legislatii diferite la pensie. In acelasi timp, as vrea sa subliniez un lucru si anume ca nu mai este posibil ca persoane care au contribuit 35 de ani sa aiba aceeasi pensie minima cu alte persoane care au contribuit sub 10 ani, asa cum se intampla… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat, marti, ca punctul de pensie se dubleaza in mandatul actualei coalitii de guvernare, iar in 2020 va fi de 1.775 de lei. ‘Cel mai important principiu al legii este contributivitatea, dar s-a urmarit in acelasi timp si eliminarea mai multor inechitati,…

- Un numar de 4.686.309 pensionari era inregistrat la finele lunii octombrie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Numarul celor care…

- Numarul celor care s-au pensionat la limita de varsta era de 3.556.138 persoane, dintre care 1.974.817 femei, in timp ce pensia medie se situa la 1.340 de lei.Pensie anticipata au primit, in octombrie 2018, 20.682 persoane (1.412 lei, pensie medie), pensie anticipata partiala 86.552 de…

- Un numar de 4.686.309 pensionari era inregistrat la finele lunii octombrie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat…

- Aproape 4.700.000 de pensionari in Romania Un numar de aproape 4.700.000 de pensionari era înregistrat la finele lunii octombrie 2018 în România, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj prin care face precizari referitoare la dublarea punctului de pensie. Pe pagina sa de Facebook, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a afirmat ca dublarea punctului de pensie se va face in interiorul mandatului PSD, din anul 2021 urmand…

- Dublarea punctului de pensie de va face in interiorul mandatului PSD, din 2021 urmand sa intre noua formula si exista o crestere si din aplicarea acesteia, a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul...

- "Vad ca tot cauta unii cate ceva de criticat prin legea pensiilor si nu prea gasesc. Si atunci au iesit cu minciuna ca PSD dubleaza pensiile prin legea asta, dar abia in 2021, cand nu mai e la putere. Adica lasam greul pe umerii altora care se si vad guvernand. Pai, hai sa vedem exact cum sta treaba:…