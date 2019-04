Deputata PSD de Dolj Lia Olguta Vasilescu, fost primar al Craiovei, a declarat vineri, la mitingul unde au fost prezentati candidatii partidului pentru alegerile europarlamentare, ca Romania trebuie sa trimita in Parlamentul European patrioti romani.



"Domnul Ludovic Orban insusi ne spune ca daca va veni la guvernare primul lucru pe care il va face va fi sa abroge Legea salarizarii. Florian Catu, care este eminenta cenusie a PNL, ne spune ca in momentul in care PNL va veni la guvernare printre primele masuri vor fi dati afara 500.000 de bugetari si vor fi inghetate toate programele…