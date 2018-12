Olguța Vasilescu, prima reacție după ce a fost operată. Care este starea politicianului Olguta Vasilescu a suferit o interventie oftalmologica, fiind vorba despre un diagnostic de astigmatism. A fost nevoie de aceasta interventie pentru a se corecta aceasta problema. Interventia a avut loc zilele trecute, la Craiova. ''Nu a fost o operație de urgența. Am programat-o in aceasta perioada pentru ca am tot cautat o fereastra ca sa ma pot opera. In rest, operația a fost ușoara, a durat 20 de minute. Sunt bine acum, sunt apta de munca.'', a declarat Lia Olguța Vasilescu pentru Antena 3. Potrivit declarațiilor Liei Olguța Vasilescu, politicianul se simte pregatit pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

