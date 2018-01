Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, spune ministrul Muncii, Olguta Vasilescu,in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca PSD va merge…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru. Potrivit lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, dar și altor surse din partid, pe lista posibililor viitori premier se…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Atac virulent al presedintelui Klaus Iohannis la adresa liderilor politici. Klaus Iohannis a declarat în sedinta CSM ca politicienii cu probleme penale nu au ce cauta în fruntea statului pentru ca din interes personal vor fi dispusi mereu sa intevina asupra independentei justitiei.…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii si avizele negative ale CSM, informeaza Digi 24."Dezbaterea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta…

- ONG-urile si grupurile civice care protesteaza in Piata Victoriei si nu numai au transmis un mesaj dur dupa ce Senatul a inceput ieri adoptarea Legilor Justitiei. Manifestantii au lansat un avertisment dur catre liderii majoritatii si sustin ca deciziile acestora nu vor ramane netaxate. Mai mult,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca in arcul guvernamental și la nivelul majoritații parlamentare nu s-a discutat despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. „Nimeni n-a discutat in arcul guvernamental despre suspendarea președintelui”, a declarat Tariceanu. Totodata, acesta…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, si-a exprimat convingerea, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis va trimite legile justitiei la Comisia de la Venetia inainte de a le respinge sau de a le promulga. "Eu zic ca pana la urma vor trebui sa suporte rigorile recomandarilor…

- In mesajul sau de Ziua Constitutiei, presedintele Klaus Iohannis indeamna toate institutiile statului sa tina cont nu doar de litera, ci si de spiritul Legii Fundamentale. Acesta subliniaza ca promovarea statului de drept si a independentei justitiei, lupta impotriva coruptiei, asigurarea integritatii…

- PSD incepe sa semene din ce in ce mai mult cu Partidul Romania Mare, a declarat, luni, la RFI eurodeputatul Catalin Ivan, afiliat grupului socialist din Parlamentul European. El deplange mesajele radicale transmise de formatiunea aflata la putere, care vrea sa organizeze inclusiv un miting la Craiova…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat un atac fara precedent la adresa unui fost senator, unul dintre marii sai dusmani politici. Basescu a amintit in direct la Romania TV un episod din trecutul sau de presedinte, cu Ioan Ghise.Citeste si: Traian Basescu vorbește despre SUSPENDAREA lui…

- Fostul presedinte, Traian Basescu se implica in scandalul de la nivelul Puterii. Seful statului, Klaus Iohannis e intr-un conflict deschis cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. De multe ori, mai multi oameni importanti din PSD si ALDE, precum Liviu Plesoianu, au cerut vehement suspendarea…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a transmis vineri un mesaj de felicitare omologului sau roman, Klaus Iohannis, de Ziua Naționala a Romaniei, informeaza un comunicat de presa postat pe site-ul președinției Republicii Moldova. "Folosesc aceasta ocazie pentru a-mi exprima…

- Legile Justitiei sunt modificate tinand cont de amendamentele si observatiile venite de la CSM, de la asociatiile profesionale, si nu este vorba despre "un dialog al surzilor sau al celor care aud mai bine", a declarat, luni, presedintele Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, Florin Iordache,…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justiției și-a reluat activitatea luni, de la ora 10,00, continuând dezbaterile pe proiectul de modificare al legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor.

- Liviu Dragnea a lansat un nou atac violent la adresa președintelui Klaus Iohannis. Asta, dupa ce șeful statului i-a cerut, din nou, demisia președintelui Camerei Deputaților.”Nu e prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Pune sistemul pe mine. Lucreaza foarte bine coordonat,…

- "Nu ma tem de o suspendare, nu m-am temut niciodata. Nu exista niciun temei și nu cred ca romanii iși doresc așa ceva.", a afirmat Klaus Iohannis. Liderii PSD și ALDE au afirmat ca ei nu au vorbit niciodata despre suspendarea lui Klaus Iohannis. Ei susțin ca PNL dezinformeaza in acest sens. …

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, neaga faptul ca la nivelul coaliției de guvernare s-ar fi purtat discuții despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a negat ca suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis ar fi pe agenda…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți ca la nivelul partidului nu s-a discutat despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis. "Vorbesc ei între ei (liberalii - n.r.). (...) Nu s-a discutat la noi așa ceva", a spus Dragnea, întrebat de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a avertizat ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis. ”Avem semnale din ce în ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i…

- Catalin Ivan a lansat un atac dur la adresa Olguței Vasilescu, dupa ce ministrul Muncii l-a criticat dur pe Sorin Moisa, cel care a anunțat ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand…

- Acuzatii fara precedent la adresa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, despre care un politician cu notorietate a precizat ca este manipulat de „Statul paralel” in numele unor interese obscure, care ar fi puse inaintea interesului national. Vorbim despre Gelu Visan, care sustine intr-o ampla postare…

- Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, va sustine o declaratie de presa astazi, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Declaratia vine in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut mai multe atacuri la adresa presedintelui Romaniei, dar si la adresa sefului…

- „Drept urmare, daca vor scadea - si vor scadea salariile nete si nimeni din Guvern nu-si va da demisia, pentru ca nimeni nu vrea sa accepte ca a mintit cu nerusinare atunci cand a anuntat ca nu o sa scada salariile (...) - este vina exclusiva a Guvernului si doamna Olguta Vasilescu ar trebui sa-si…

- Masura privind reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii figureaza pe agenda sedintei Executivului, potrivit unor surse guvernamentale citate de AGERPRES. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat, in cadrul sedintei de Guvern din 26 octombrie, ca, pe langa o serie de alte…

- Mesajul dur al presedintelui Klaus Iohannis la adresa coalitiei PSD-ALDE a fost devoalat. Consultantul politic, Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre interventia sustinuta astazi de presedintele Klaus Ioahannis. "Suntem intr-un moment foarte complicat", a precizat Cozmin Gusa, adaugand ca…

- Deputatul PSD Florin Iordache a respins, joi, toate criticile aduse de președintele Klaus Iohannis referitoare la modificarea legilor justiției, subliniind ca propunerile imbunatațesc legislația in domeniu și sunt promovate printr-o procedura parlamentara normala. "Nu știu ce…

- Calin Popescu Tariceanu s-a dezlantuit, in direct, la Romania TV. Seful Senatului a facut o dezvaluire incendiara din interiorul Parlamentului. Tariceanu a devoalat o discutie cu un parlamentar si i-a atacat dur pe intelectualii din tara noastra.Citește și: Ministrul Muncii se dezlanțuie:…

- Solicitata sa comenteze afirmatiile reprezentantilor BNS, care sustin ca daca angajatorii nu vor mari brutul cu 20%, netul angajatului va scadea cu cel putin 16%, ministrul Muncii a raspuns: „Cred ca am explicat de o mie de ori ca brutul devine cheltuiala totala a angajatorului, dupa cum ati vazut…

- "E un dosar care a fost la noi in lucru. Un coleg l-a inchis. Eu am apreciat ca solutia nu este cea potrivita si am dispus redeschiderea si instanta a confirmat solutia mea. Acum este in cercetari, urmeaza sa vedem, sa se faca ceea ce a dispus instanta. (...) Eu am apreciat ca nu s-au facut cercetarile…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis, vineri, instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova, în urma unei sesizari depuse de catre Guvern privind refuzul lui Igor Dodon de a semna decretul de numire a ministrului Apararii, relateaza site-ul deschide.md., potrivit…