Contactata telefonic de Antena 3, Lia Olguța Vasilescu a declarat ca este de acord cu adoptarea unei ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea și ca este un punct de vedere personal.

"Este necesara aceasta ordonanța, este parerea mea personala. Sunt foarte multe persoane care au fost deja condamnate și care nu mai au nicio cale de atac, in condițiile in care Curtea Constituționala a declarat completurile de 5 judecatori ca fiind ilegale. Deci, practic, aceste persoane au fost condamnate in condiții de ilegalitate și acum nu au niciun fel de cale de atac", a declarat Lia Olguța…