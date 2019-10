Stiri pe aceeasi tema

- Tocmai in ziua in care ALDE Bihor trimitea un comunicat de presa succint, prin care ii facea „blatiști” pe dezertorii Grațiela Gavrilescu, Ion Cupa și Ștefan Baișanu, iata ca și Dorin Corcheș trimitea, joia trecuta, o scrisoare deschisa catre propriul sau partid, prin intermedul Facebook. Corcheș…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cand o tara din lumea a treia ajunge la fundul sacului, cand nu se mai intrevede nici o solutie, isi cauta si neaparat isi gaseste un presedinte, un prim-ministru femeie. S-a vazut asta in America Centrala si in America de Sud, in Africa si in Asia. Dar recent s-a vazut si in…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan reacționeaza marți, pe Facebook, dupa ce Dancila a facut un apel catre toți europarlamentarii romani sa susțina candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. El lasa sa se ințeleaga ca Rovana Plumb ar fi un „comisar slab”, iar desemnarea acesteia…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Dancila i-ar fi promis ca ii coopteaza partidul la guvernare și ca rupe coaliția cu ALDE, cu condiția ca Ponta sa-i susțina candidatura la alegerile prezidențiale. ”Ca si in cazul UDMR doamna Dancila mi-a cerut…

- "O energie incredibila astazi, la Craiova! Am vazut oameni plini de viața, oameni care simt pulsul comunitații și care sunt hotarați sa stea langa PSD și sa se implice cu toata forța in batalia electorala din toamna. Impartașim viziunea și credința intr-o Romanie mai buna. Felicitari, Claudiu…

- Satul sa fie acuzat la fiecare ieșire publica de catre purtatorul de cuvant al PNL Maramureș, liderul social-democraților maramureșeni Gabriel Zetea pune lucrurile la punct. Intr-o postare facuta pe pagina personala de Facebook, Zetea vorbește despre caracterul indoielnic al celui care este insarcinat…

- Gabriel Zetea susține ca Viorica Dancila va obține un scor bun la alegerile prezidențiale din toamna, dar și ca șeful ALDE ar trebui sa renunțe la orgolii in favoarea unui candidat unic.”Eu ințeleg ca exista o dezamagire la președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu sau la colegii din ALDE,…

- Bitcoin a scazut brusc marti seara, sub nivelul de 10.000 de dolari, pierzand peste 10 miliarde de dolari din capitalizarea sa in numai o ora, in urma audierii unui director al Facebook in Congresul american in legatura cu planul de lansare a criptomonedei Libra, relateaza The Independent, citat…