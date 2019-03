Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor doi miri, mare parte din organizarea petrecerii a cazut in sarcina nasului de cununie Ovidiu Flori, primar in localitatea doljeana Isalnita, acolo unde are loc evenimentul. „Avem 517 invitati confirmati. Este vorba despre colegi de partid, parlamentari, membri ai familiei, apropiati.…

- Meniul ales pentru petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu este unul tradițional oltenesc, cu friptura, sarmale și pește. Intrebata despre luna de miere, Lia Olguța Vasilescu a spus ca va fi campanie electorala in luna de miere, conform Mediafax.Claudiu Manda a declarat,…

- Liviu Dragnea a precizat ca PSD ia in calcul ca Olguța Vasilescu sa fie numita in funcția de consilierul onorific al premierului Viorica Dancila pentru infrasctructura. In aceste condiții fostul ministru al Muncii s-ar putea implica direct in dezvoltarea infrastructurii, dupa ce președintele Iohannis…