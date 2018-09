Olguța Vasilescu, nou dosar: Voi fi chemată la DNA ”Exista un denunț ca nu am asfaltat strada unui cetațean care și-a construit casa in camp. Pentru asta voi da o declarație probabil. Voi fi chemata la DNA, am vorbit cu un procuror care mi-a spus ca mai are niște dosare in lucru printre care și asta”, a spus ministrul Lia Olguța Vasilescu, luni seara, la Antena 3. Ministrul Muncii a mai adaugat ca ”Am informații ca voi fi chemata din nou la DNA. Toate spețele sunt absolut idioate. Eu ma gandesc cate școli aș fi putut sa construiesc in Craiova cu banii cheltuiți pe interceptarea mea”. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

