Olguța Vasilescu, nou dosar. Bolcaș: Dacă au vreo importanță cuvântul și numele meu, garantez că... Lucian Bolcaș este de parere ca vizarea intr-un nou dosar intocmit de catre Direcția Naționala Anticorupție a Olguței Vasilescu reprezinta un sabotaj. ''Daca au vreo importanța pe lumea asta cuvantul și numele meu, eu garantez ca Olguța Vasilescu este unul dintre acei miniștri care au muncit cel mai mult in aceasta sesiune și este singurul care s-a inhamat la o misiune aproape imposibila: de reformat sistemul de pensii. Nu era marea specialiasta in materie de pensii, dar a devenit. Ceea ce a facut, a facut pentru oameni. Sa iți bați joc in halul acesta? Redeschizand o ancheta ridicola… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

