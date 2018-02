Olguța Vasilescu, NOI informații despre pensii și salarii „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii, eu am spus ca vor scadea salariile la 3% dintre bugetari. Fiecare instituție in parte, pe fiecare minister, am cerut tuturor miniștirilor tot ce au despre salarizare, la Ministerul de Interne, scad cateva salarii de la nivelul ministerului, salariile polițiștilor nu sunt afectate. Ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Presedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat marti ca pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre salariatii din mediul…

- Guvernul Dancila pregatește un proiect OUG pentru ca salariile nete sa ramana la nivelul lui 2017, informeaza Antena3. Vizați de aceasta Ordonanța sunt angajații part-time, care dupa transferul contribuțiilor le-ar fi fost diminuate salariile. Actul normativ va fi introdus in ședința…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit duminica, la Antena3, despre controversata lege a pensiilor, precizand ca, in ciuda a ceea ce s-a vehiculat in spațiul public, acestea au crescut de trei ori in anul 2017. Aceasta a raspuns și la intrebarea cand va fi gata legea pensiilor și in cat timp se…

- ♦ Guvernul a decis joi ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii si cei din Ministerul Agriculturii care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de 35%, deoarece ar fi pierdut prin legea salarizarii un spor echivalent de 75% din salariu. Salariile functionarilor, inclusiv…

- Potrivit Codului Muncii, toti romanii vor beneficia de o zi libera in data de 24 ianuarie. Ziua de 24 ianuarie simbolizeaza sarbatorirea Unirii Principatelor Romane, ea fiind specificata ca zi libera in reglementarile din 2016 ale Codului Muncii din Romania. Exceptie de la prevederile Codului Muncii…

- ”Cel puțin un ministru va avea Bucureștiul. Vor fi doua portofolii importante. Ținand cont ca organizația de București nu a avut un ministru, acum va avea cel puțin doi” a spus Daniel Tudorache, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute”. ”Știți ca noi la Sectorul 1 construim un spital, de…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, potrivit Mediafax."Este de-a dreptul revoltator,…

- Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. Astfel, Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 4,5 milioane de romani se afla…

- Documente atasate: Salarii Administratia Prezidentiala Legea salarizarii unitare a bugetarilor prevede creșteri ale salariilor brute de 25% pentru salariații de la stat incepand cu 1 ianuarie 2018.SALARII MAI MARI PENTRU ANGAJAȚII PREȘEDINTELUIPreședintele Romaniei - 2017: 17.400 lei…

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- Umilinta totala pentru medicii si pacientii din Romania. Desi sistemul de sanatate autohton e la pamant din cauza subfinantarii, 'cozile' de partid sunt la putere. In timp ce medicii pleaca pe capete in strainatate pentru un salariu decent, salariile nesimtite continua sa existe in sistem, dar pentru…

- Recalcularea pensiilor, promisa de PSD, nu va putea fi gata pana in 2019, afirma premierul Mihai Tudose. El mai spune ca acest proces va dura cativa ani. Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate,…

- „Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai puțin tari. Cand faci lucruri bune si ajungi sa fii lovit.. a fost un an in care am adoptat masuri bune”, a declarat Dragnea la Antena 3. Dragnea a explicat…

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford s-au inteles in privina semnarii Contractului Colectiv de Munca. Salariul brut al angajatilor va creste de anul viitor, iar astfel nu o sa fie afectat absolut deloc netul.

- PSD numește Poliția incompetenta, intr-un clip in care vrea sa explice necesitatea modificarii legilor justiției. Clipul a fost distribuit pe Facebook și s-a viralizat rapid. In clipul distribuit pe Facebook se sugereaza ca folosirea camerelor de supraveghere in anchetele realizate pana acum s-ar face…

- Automobile Dacia Pitești a negociat cu sindicatele și au convenit o marire cu 20% a tuturor salariilor, astfel incat salariul net sa nu scada de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator. ”Urmare a aplicarii Ordonantelor de Urgenta Nr.79/2017 si…

- „Aceasta masura este cuprinsa in Legea salarizarii unitare. Suma se va imparti la 12 luni și se adauga la salariul lunar al fiecarui bugetar. Pana in prezent primeau bonuri de masa doar bugetarii din Sanatate și Educație, iar aceasta noua masura ii va cuprinde si pe ceilalti angajati din sectorul bugetar.…

- Angajați ai Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) din mai multe județe din țara vor protesta miercuri, intre orele 11:00 și 14:00, in fața sediului Ministerului Agriculturii, pentru a atrage atenția Guvernului asupra faptului ca Legea salarizarii le diminueaza salariile, incepand…

- In aceasta toamna s-a vehiculat ideea ca Legea 153/2017, aplicabila din iulie, a declanșat, sau este pe cale sa declanșeze, o catastrofa in primariile din Romania. Asta pentru ca angajaților administrației li s-ar fi marit salariile peste capacitatea bugetelor locale de a susține asemenea cheltuieli.…

- Astfel, persoanele care lucreaza în baza unor contracte de munca cu timp parțial datoreaza CAS și CASS la nivelul celor platite pentru un salariu minim brut pe țara, astfel: CAS aferenta condițiilor normale de munca va fi, fin 2018, de 25%; CASS va fi, din 2018, de 10%. În…

- Antena 3 a obtinut în exclusivitate documentul care va fi dezbatut vineri la sedinta Comitetului Executiv al PSD. Subiectul principal ar fi evaluarea cabinetului Tudose si au fost publicate masurile pe care Guvernul le-a îndeplinit pâna în acest moment. …

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, iși indreapta atenția spre populația din cartierele defavorizate ale țarii. El a fost de multe ori criticat ca este mai mult un președinte al bogaților decat al somerilor si al celor in situații de saracie extrema.

- In vederea documentarii pentru ancheta privind salariile bugetarilor aradeni, Jurnal Aradean/aradon.ro a facut o cerere in baza Legii 544/2001 (legea accesului liber la informații) catre conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru a afla ce lefuri au angajații companiei. Fiind o companie aflata…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului. Aceasta masura va fi adoptata intr-o viitoare ședința de Guvern, a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.