Olguța Vasilescu: Mi-aș dori intrarea în opoziție Lia Olguța Vasilescu a scris, pe pagina sa de Facebook, ca și-ar dori ieșirea de la guvernare și intrarea in opoziție, precizand ca, luni, nu a votat in niciun fel, abținandu-se de la a ridica mana in ședința CEx. Comitetul Executiv PSD a decis azi ramanerea la guvernare, chiar daca ALDE ne-a lasat fara majoritate The post Olguța Vasilescu: Mi-aș dori intrarea in opoziție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a afirmat ca ALDE nu are nimic de caștigat prin ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu vrea o alianța cu Pro Romania, pentru a folosi partidul ca vehicul care sa il transporte inca o data in Parlament. „ALDE a pierdut pana acum din guvernare și nu are nimic de caștigat prin…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține, intr-o postare pe Facebook, ca eminențele cenușii din spatele Vioricai Dancila, sunt Ica Voinea și Cristian Burci, patronul ziarului “Adevarul”. Pleșoianu sugereaza ca intreaga operațiune este gestionata de SIE, prin oamenii care sunt interpuși in apropierea…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, anunța, pe pagina sa Facebook, dupa ședința coaliției PSD-ALDE, ca „relațiile in interiorul alianței sunt stabile și funcționale”. Am avut astazi o noua ședința a Coaliției PSD-ALDE, o discuție productiva pe care o vom continua zilele urmatoare in aceeași formula.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ca raspuns acuzațiilor lui Calin Popescu Tariceanu, ca un partid nu poate sa fie și la putere și in Opoziție, iar percepția publica este legata de coaliție, nu doar de PSD. Dancila a mai spus ca are responsabilitatea de a asigura stabilitatea. “Nu poți sa fii și…

- Imagini in care un procuror din Timis transmite live pe Facebook in timp ce conduce autoturismul personal au creat indignare pe reteaua de socializare. Procuroarea da un adevarat recital in timp ce se afla la volan. Prinsa de ritmurile maramuresene, canta si aplauda frenetic, in timp ce pe scaunul din…

- Ministrul demisionar al afacerilor interne, Carmen Dan, il ataca din nou dur pe Klaus Iohannis care amana – așa cum a obișnuit deja – o decizie in cazul propunerilor de noi miniștri facute de Viorica Dancila. “Cum era aia cu “imediat, adica imediat”!?:, a scris Carmen Dan pe contul sau de Facebook,…

- Facias – Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului cere CSM excluderea din magistratura a procuroarei care a ”TARAT-O PE STRADA pe Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie din Statele Unite”, se arata intr-o postare pe Facebook. Totodata, FACIAS, invita…

- Procurorii DIICOT au dispus punerea in miscare a actiunii penale si l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile pe Darius Valcov pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, dupa ce a publicat pe Facebook protocolul secret SRI-PICCJ. Valcov a fost pus sub acuzare inca din…