- Marea nunta a anului in PSD s-a terminat in ropote de aplauze din partea celor prezenți. Olguța Vasilescu și Claudiu Manda și-au unit destinele in fața statului chiar in ziua de Dragobete. Ceremonia religioasa și petrecerea urmeaza sa aiba loc la sfarșitul lunii. Manda nu a mai rezistat presiunii momentului…

- Olguta Vasilescu a fost imbracata intr-o tinuta alba si a marturisit inainte de a intra in Primarie ca are emotii: „Am un pic (de emotii - n.r.). Am plecat ca din filmul , cu copiii dupa noi". Claudiu Manda a purtat un costum bleumarin. Vicepresedintele Senatului a postat, duminica, mai multe fotografii…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, se va casatori civil, de Dragobete, cu vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda... The post Cununie civila de Dragobete: Lia Olguta Vasilescu se casatoreste cu Claudiu Manda, la Craiova appeared first on Renasterea banateana .

- Serviciului Roman de Informații continua seria mesajelor haioase publicate pe rețelele de socializare cu unul de Dragobete, ziua in care romanii sarbatoresc iubirea. SRI a postat atat pe Facebook, cat si Instagram, mesaje pentru a celebra ziua de 24 februarie. "Nu te poti ascunde la nesfarsit", este…

- Fostul ministrul al Muncii, Olguța Vasilescu, are parte de o adevarata oda pe pagina oficiala a Partidului Social Democrat. Fostul ministrul este data ca artizana a maririlor salariale și a veții prospere a salariaților și pensionarilor din România.

- Olguța Vasilescu a vorbit la o emisiune TV despre casa pe care a cumparat-o alaturi de viitorul sau soț, Claudiu Manda, despre care presa din Craiova a scris ca are cristale Swarovski și robinete de aur. Fostul ministru al Muncii a negat aceste descrieri și a menționat ca a dat 230.000 de euro pe casa.

- Un selfie in PSD, in care apar Liviu Dragnea, Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda, are titlul ”Radem de ”comisarii” care iar inventeaza”.Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, apare intr-o poza pe Facebook alaturi de Liviu Dragnea, liderul PSD si de viitorul sot, Claudiu Manda, presedinte…

- Fosta minsitra a Muncii, Lia OPguta Vasilescu, se va casatori anul acesta cu senatorul PSD Claudiu Manda, sustin surse politice pentru EVZ. Nasii cuplului vor fi fostul secretar de stat, Ovidiu Flori si sotia acestuia, cei doi fiind prieteni apropiati ai cuplului Vasilescu - Manda.