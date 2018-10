Olguța Vasilescu, mesaj pentru pensionari: Una din primele măsuri "In fiecare an, la 1 octombrie, in intreaga lume sunt sarbatorite persoanele varstnice. Cu acest prilej, doresc sa va transmit cele mai bune ganduri, impreuna cu respectul, admiratia si recunostinta mea si sa va asigur ca pentru noi reprezentati o prioritate. Așa cum știți deja, una dintre primele masuri, prevazuta in Programul de Guvernare și pusa in aplicare inca de anul trecut, a fost creșterea pensiei minime garantate cu 60%. Aceasta decizie a fost completata de alte masuri care au avut ca scop imbunatațirea nivelului dumneavoastra de trai, cum ar fi majorarea punctului de pensie,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

