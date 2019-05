Olguța Vasilescu: Măsuri importante. Impact pentru tineri! "Veniturile gospodariilor romanești au crescut, in medie, cu 49%, de cand actuala echipa a PSD a preluat guvernarea țarii. Aceasta sporire a bunastarii le-a asigurat și tinerilor perspective mai bune. Distinct insa, dat fiind ca reprezinta o prioritate, guvernul PSD a promovat masuri de mare importanța și impact pentru tineri. A crescut de 2,5 ori fondul de burse pentru studenți. A asigurat transport gratuit pentru studenți, pe toata durata anului și pentru orice destinație in țara. A lansat programul care permite tinerilor sa ia 40000 de lei imprumut, fara dobanda, pentru dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

