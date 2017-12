Stiri pe aceeasi tema

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus duminica, la Antena 3, ca premierului Mihai Tudose i s-a dat o libertate mare pentru punerea in aplicare a programului de guvernare.”I s-a dat o foarte mare libertate premierului in ce privește aplicarea programului de guvernare și a politicilor…

- Analistul politic Bogdan Chirieac s-a declarat nemulțumit, duminica, la Antena 3, de prestația PSD, partidul aflat la guvernare. ”Sunt nemulțumit de prestația PSD. Pe finalul de an, parca s-a mai dat un pic pe brazda”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, duminica, la emisiunea…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit despre sedinta fulger care a avut loc in partid. Intrebat de jurnalisti la iesirea de la intalnire despre absenta premierului Mihai Tudose de la eveniment, Stefanescu a marturisit ca reprezentantii partidului se vor intalni cu el maine."Si…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, i-a convocat, duminica seara, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, au precizat pentru Mediafax surse din partid. ”Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv”, au precizat sursele citate. Potrivit acestora,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- "Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atentia publica si sa deviez, chiar si pentru cateva ore, programul administratiei. Mai importante si urgente sunt codul fiscal si dezbaterea relativa…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca nu este de acord cu organizarea unui miting al social-democratilor pentru sustinerea sa, dar nu poate impiedica o asemenea manifestatie pentru sprijinirea programului de guvernare.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, aseara, la Antena3, ca transferul contributiilor de la angajator la angajat nu a fost o masura luata pentru a crește salariile romanilor. „Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat a fost cea mai buna soluție pe care am putut sa…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului. Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de Urgenta, masurile…

- Este sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal care ar putea arunca România în aer. În acelasi timp, Calin Popescu…

- Actuala coaliția de guvernare bate orice record in materie de razgandeli. In ciuda faptului ca anunța cu surle și trambițe anumite masuri in spațiul public, faptul ca acestea sunt foarte greu de pus in aplicare ii forțeaza pe liderii din coaliție sa le amane sau sa le uite definitiv in sertare. Aceste…

- Ministrul Muncii da asigurari ca pensiile si salariile nu vor scadea. Lia Olguța Vasilescu a explicat, aseara, in cadrul emisiunii „Subiectiv", de la Antena 3, masurile pe care Guvernul Tudose...

- Autoritațile insista ca toate salariile in Romania vor crește și dau asigurari in același timp ca Noua Lege a pensiilor, care ar urma sa corecteze inechitațile din sistem, este aproape de finalizare.A fost identificat primul suspect in cazul dublului asasinat din Dambovița „Noi trebuia…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, vorbește în emisiunea „Subiectiv”, de la Antena 3, despre reacția lui Victor Ponta referitoare la pachetul de masuri adoptat de Executiv. „E o nebunie, un dezastru, un dezmat, o orgie fiscal-bugetara care nu are nicio legatura…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit în emisiunea „Subiectiv”, de la Antena 3, despre legea pensiilor și legea salarizarii. Întrebata de ce s-a amânat legea pensiilor, Olguța Vasilescu a spus ca „Noi trebuia sa avem aceasta lege la 1 octombrie…

- ”Va propunem o hotarare de Guvern intr-o prima citire prin care salariul minim brut pe tara sa creasca la 1900 de lei de la 1 ianuarie 2018, astfel incat salariile romanilor sa nu fie afectate de intoarcerea sarcinii fiscale. Suma este aferenta salariului prevazut in programul de guvernare, care…

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu-Jiu, ca Liviu Dragnea a participat la mai multe intalniri formale si informale cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, spunand despre presedintele PSD ca a fost…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca nu se va schimba varsta de pensionare, in pofida cerintelor venite de la Bruxelles. Ea a sustinut, de asemenea, ca legea pensiilor este gata de la 1 octombrie, asa cum a promis, dar acum se calculeaza impactul si…

- Presa a vehiculat in aceste ultime zile ca premierul, impreuna cu liderii coaliției de guvernare pun la cale debarcarea din scaunul de ministru a lui Ionuț Mișa de la Finanțe și a Liei Olguța Vasilescu de la Ministerul Muncii. Intr-o emisiune de la Antena 3, Liviu Dragnea și Mihai Tudose au lamurit…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Romaniei, Mihai Tudose, sunt invitati, de la ora 20.00, la Antena 3, pentru a vorbi despre ultimele masuri ale guvernarii PSD si proiectele pe care le pregatesc in Parlament. In urma cu doua saptamani, in platoul aceleiasi televiziuni, Mihai Tudose ii declara…

- Ministrul Finantelor, Ionuț Mișa, scapa deocamdata de remaniere. ”Nu intentionam schimbarea lui Ionut Misa”, a afirmat premierul Mihai Tudose, dupa ce, marți, acelasi mesaj îl transmitea si președintele PSD, Liviu Dragnea. Întrebat daca este…

- "Pentru a corecta o lege total greșita și a reglementa posibilitatea cumulului pensiei cu veniturile din activitați independente (drepturi de autor, creații artistice etc), am depus astazi un amendament la proiectul de lege privind completarea Legii pensiilor, proiect ce se afla in dezbaterea Comisiei…

- UPDATE: Liderul PSD Liviu Dragnea neaga informația ca premierul și-ar dori schimbarea lui Ionuț Mișa din funcția de ministru al Finanțelor. Președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose s-au intalnit, luni seara, potrivit unor surse Antena3, la Vila Lac 1. Potrivit surselor citate, premierul…

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a declarat ca ministrul Finantelor, Ionut Misa, "il saboteaza" pe premierul Mihai Tudose si nu ar mai trebui sa il asculte pe liderul PSD Liviu Dragnea. Ponta a afirmat ca "o sa avem bani mai putini la buget si insemana ca toate povestile alea cu salariile, cu pensiile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca Legea pensiilor este doar "un pic amanata", pentru ca sa se faca "toate calculele necesare", in schimb anunta ca se va da ordonanta de urgenta pentru majorarea punctul de pensie. Vasilescu exclude ideea unui esec si a unei demisii. "Legea…

- Intalnirea are loc dupa ce ministrul de Finanțe a fost in Parlament. La intalnire participa mai mulți membri din conducerea PSD. Este prezenta și Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. Citeste si: Lia Olguta Vasilescu, despre legea pensiilor: Este un pic amanata. Acum se fac toate calculele…

- "Legea este un pic amanata, in sensul ca acum se fac toate calculele necesare, dar asta nu insemna ca anul viitor nu vor fi cresteri de pensii pentru romani. Noi, la ora actuala, suntem in lucru cu elaborarea unei ordonante de urgenta, care chiar astazi a iesit din minister si este in avizare la…

- Olguta Vasilescu a anunțat ca legea pensiilor va fi amanata, dar acest lucru nu inseamna ca in 2018 nu vor exista creșteri de pensii pentru romani. "Acum se fac toate calculele necesare in privinta legii pensiilor, dar asta nu inseamna ca anul viitor nu vor fi cresteri de pensii pentru…

- Jurnaliștii de la Antena 3 prezinta un scenariu care ar putea incendia scena politica. Potrivit acestor informații, in urmatorul Comitet Executiv al PSD se va duce o batalie intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, in care liderul PSD va incerca debarcarea premierului. Citește și: Klaus Iohannis…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a incercat sa linisteasca milioanele de pensionari din Romania, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, dupa anunțul socant facut de presedintele PSD, Liviu Dragnea, potrivit caruia legea pensiilor nu se mai

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit in emisiunea "Punctul de intalnire", de la Antena 3, despre anuntul facut de Liviu Dragnea, potrivit caruia legea pensiilor nu se mai aplica in 2018, ci in 2019. "Eu am comunicat in ultima luna ceea ce a spus si domnul Dragnea astazi. De anul viitor,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre anunțul facut de Liviu Dragnea, potrivit caruia legea pensiilor nu se mai aplica în 2018, ci în 2019. „Eu am comunicat în…

- Rovana Plumb, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, a declarat luni ca a luat decizia de a renunța la funcție dupa afirmațiile premierului Mihai Tudose intr-o emisiune televizata referitoare la remanierea guvernamentala. Ea a susținut ca, în ședința…

- In Parlament, a avut loc o intalnire intre președintele ALDE și președintele PSD. Dupa o ora de discuții, cei doi au plecat impreuna. In același timp, pleca și Mihai Tudose de la Palatul Victoria. Intalnirea are loc intr-un spațiu ferit de ochii presei, deși se spune ca ei vorbesc despre proiectul…

- Astfel, cel care l-ar fi consiliat pe Mihai Tudose sa porneasca criza politica, ar fi fost consilierul Felix Rache, fost jurnalist la Antena 3. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest scenariu. ”Daca e adevarat, inseamna ca domnul Felix Rache este un consilier de prima mana.…

- Cu cateva ore inainte ca membrii Comitetului Executiv al PSD sa se adune pentru a lua o decizie in privinta problemelor ridicate de premierul Mihai Tudose, inclusiv remanierea ministrilor cu probleme penale, presei care il sustine pe Liviu Dragnea i a fost livrat un raport de evaluare a activitatii…

- Liderul senatorilor social-democrati, Serban Nicolae, da asigurari ca nu s-a pus problema schimbarii premierului Mihai Tudose. Acesta susține ca o astfel de propunere nu a venit de la Liviu Dragnea și nici de la alt membru de partid. Mai mult, acesta a precizat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Mihai Tudose, a declarat purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi. De cealalta parte, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu se poate vorbi despre o criza si ca a convocat pentru joi la ora 17.00 Comitetul Executiv…

- Bate vant de remaniere in Guvernul Tudose. Mai multi ministri sunt pe picior de plecare dupa ce un sondaj de opinie a aratat o prabusire a increderii romanilor in executiv. Iar in ciuda faptului ca președintele PSD, Liviu Dragnea, a negat ieri un conflict cu premierul Mihai Tudose, acesta din urma a…

- Jurnalistul considera ca ”bomboana de pe coliva” relației dintre cei doi a fost faptul ca Tudose intenționeaza sa remanieze persoanele care au dosare penale iar Dragnea nu este de acord. Totodata, jurnalistul atrage atenția asupra unei situații ”halucinante”: ca PSD sa-și schimbe un al doilea guvern…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca angajatorul nu trebuie sa puna niciun ban in plus, doar trebuie sa-și dea partea cat platește acum. "Angajatorul nu trebuie sa puna niciun ban in plus, doar trebuie sa-și dea partea cat platește acum. El platește cheltuieli totale pe salariul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat la Antena 3 ce se va intampla cu salariile din mediul privat, dupa ce contribuțiile vor trece la angajat de la angajator. „In programul de guvernare așa este trecut și eu cred ca așa trebuie sa ramana. Intreg programul de guvernare este interconectat,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat miercuri, la Antena3, ce se va intampla cu salariile din mediul privat, dupa ce contribuțiile vor trece la angajat de la angajator.„In programul de guvernare așa este trecut și eu cred ca așa trebuie sa ramana. Intreg programul de guvernare…

- Lia Olguta Vasilescu a venit cu noi precizari in emisiunea Sinteza Zilei de la Antena3 despre legea pensiilor. Ministrul Muncii a tinut sa precizeze ca legea este finalizata, dar ca se mai fac calcule pentru a fi sigur ca nu vor exista probleme, informeaza Antena3.ro "Legea este finalizata, se afla…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a facut un anunt foarte important cu privire la pensiile romanilor. Aceasta s-a aratat deranjata de faptul ca varsta de pensionare in Romania este la nivelul Uniunii Europene. Aceasta a declarat ca nu i se pare normal acest fapt si ca doreste ca varsta de pensionare…