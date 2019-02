Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a declarat, pentru DCNews, ca nu ințelege supararea Laura Codruța Kovesi.„Arestarea mea, a tuturor oamenilor politici sau de afaceri, dosarele penale inventate impotriva primilor miniștri, miniștri și membri ai Parlamentului, sa nu uitam și…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a ironizat-o, miercuri seara, pe Laura Codruta Kovesi, care a anuntat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor, recomandandu-i "sa aiba incredere in...

- Laura Codruta Kovesi a anunțat, miercuri seara, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Fosta șefa a DNA sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Lia Olguța Vasilescu,…

- Fostul ministru si primar al Craiovei Lia Olguta Vasilescu (PSD) afirma, referitor la anuntul Laurei Codruta Kovesi ca a fost citata de catre Sectia de investigare a magistratilor exact inainte de audierea in Parlamentul European pentru candidatura de procuror-sef european, ca aceasta ar trebui sa…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a comentat, miercuri seara, pe pagina de Facebook, situația Laurei Codruța Kovesi care a anunțat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor. Redam integral mesajul postat de Lia Olguta Vasilescu pe pagina de Facebook: Am trait s-o vad și…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a ironizat-o, miercuri seara, pe Laura Codruta Kovesi, care a anuntat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor, recomandandu-i "sa aiba incredere in Justitie".

- "Am trait s-o vad și pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plange ca e abuzata de "statul de drept"! Cand? Exact cand iși facea campanie sa devina procuror șef european... Pe bune? Sa le spuna asta celor care au fost acuzați fix in campanie electorala! Pai sa aiba incredere in Justiție, zic! Ca parca…

- Lia Olguta Vasilescu este primul lider PSD care reactioneaza la stirea ca Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub urmarire penala. Fostul ministru al Muncii aminteste retorica adoptata pana nu demult impotriva unor politicieni anchetati de DNA.CITEȘTE ȘI: Siropul care te scapa de starea de apatie:…