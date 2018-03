Olguța Vasilescu, întâlnire cu delegația FMI: Le-am REAMINTIT Mai mult decat atat FMI prognoza un deficit de peste 4%, in timp ce el s-a situat sub 3%, mai precis 2.98%. Iata mesajul Olguței Vasilescu: "Intalnire cu delegația FMI, cu discuții despre piața muncii. Anul trecut, somajul a atins minimul istoric de dupa revoluție, iar tendința de creștere a numarului de locuri de munca se pastreaza și anul acesta, fiind cu peste 16000 noi contracte de munca in plus, in primele doua luni ale anului. Continuam, de asemenea, sa creștem, anual, salariul minim pe economie, așa cum a crescut de la 1250 de lei la 1900 lei, in doar un an. Am reamintit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

